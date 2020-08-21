В Украине увеличилось количество скрытых безработных: эксперт назвал причину

Из-за мировой пандемии коронавируса и жестких карантинных ограничений в Украине вырос уровень безработицы. В частности, увеличилось количество так называемых скрытых безработных.

Как отметил генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев, много людей, например, те, что вернулись из-за границы, не становятся на учет безработных в Украине, передает "24 канал".

По его информации, из-за введения ограничительных мер, официально без работы остались почти полмиллиона человек.

"Человек, который вернулся из-за границы, был в трудовой миграции, здесь нигде не устроился, нигде не стал, человек, который был занят неофициально и даже человек, который был освобожден и не пошел получать статус безработного. Такие тоже есть. Мы считаем их гораздо больше, чем 500 тысяч, возможно, миллион и даже больше, чем миллион", – заверил Ильичев.

Всего, по состоянию на 20 августа, официально статус безработных имеют почти 488 тысяч украинцев, помощь получают 411 тысяч человек, утверждают в Государственной службе занятости.

В то же время, по официальным данным, сейчас наблюдается положительная динамика, Нацбанк в случае следующей волны пандемии прогноз ухудшает. По данным регулятора, работу может потерять каждый десятый украинец.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал