В Украине увеличили выплату пенсий
В Украине увеличили пенсионные выплаты.
Пенсионный фонд Украины закончил финансирование пенсий за июль. На выплату помощи перечислили 39,2 млрд грн, что на 400 млн грн больше, чем в прошлом месяце.
Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда в Facebook. Таким образом ПФУ завершил финансирование пенсий за месяц.
"Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за июль. 24 июня 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий июля. На пенсионные выплаты сегодня направлено 2,6 млрд грн. Обеспечено финансирования пенсий июля на общую сумму 39,2 млрд грн. Выплата пенсий будет произведена в установленном порядке. Всего за июль на пенсии направлено 39,2 млрд гривен, что на 400 млн гривен больше, чем в июне 2020 года (38,8 млрд гривен)", – сказано в сообщении.
Закончено финансирование пенсий Facebook Пенсионного фонда Украины
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине в 2020-м дольше придется работать тем, кто имеет до 27 лет стажа, а также женщинам, которые родились после 1 октября 1960-го.
Совсем скоро часть украинцев, которые получают помощь от государства в виде пенсий, субсидий, пособий, стипендий и прочего, могут лишиться бюджетных выплат. Это связанно с тем, что в Украине проведут масштабную проверку на законность получения госпомощи.
Экономист Виктор Скаршевский отметил, что верификация социальных выплат в Украине не является чем-то новым, она проводилась с 2016 года до октября 2018 года, когда Конституционный суд Украины заявил, что Министерство финансов получило доступ к личным данным граждан.
Повышение пенсионного возраста в Украине неизбежно, а дефицит Пенсионного фонда при нынешних параметрах системы не исчезнет никогда. Об этом сообщила председатель парламентского Комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова.
Кабинет министров анонсировал очередное повышение пенсий в марте 2021 года. В результате такого шага в среднем украинцы могут получить прибавку в размере 15%.