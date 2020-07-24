В Украине увеличили выплату пенсий

Пенсионный фонд Украины закончил финансирование пенсий за июль. На выплату помощи перечислили 39,2 млрд грн, что на 400 млн грн больше, чем в прошлом месяце.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда в Facebook. Таким образом ПФУ завершил финансирование пенсий за месяц.

"Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за июль. 24 июня 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий июля. На пенсионные выплаты сегодня направлено 2,6 млрд грн. Обеспечено финансирования пенсий июля на общую сумму 39,2 млрд грн. Выплата пенсий будет произведена в установленном порядке. Всего за июль на пенсии направлено 39,2 млрд гривен, что на 400 млн гривен больше, чем в июне 2020 года (38,8 млрд гривен)", – сказано в сообщении.

Закончено финансирование пенсий Facebook Пенсионного фонда Украины

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