В Украине в 2020-м три раза увеличат пенсии: кто уже может получить больше

В Украине с 1 сентября выросли минимальные пенсии в связи с поднятием минимальной зарплаты до 5000 гривен. На большие суммы может рассчитывать 14% пенсионеров, или 1,6 млн человек.

OBOZREVATEL узнал, как повышение минималки повлияет на суммы пенсий.

Минимальная пенсия на сегодня равна прожиточному минимуму для нетрудоспособных и составляет 1712 грн. Ее получают пенсионеры по возрасту и люди с ограниченными возможностями.

Для неработающих пенсионеров, которым 65 лет и старше, имеющих полный страховой стаж, минимальная пенсия не может быть меньше 40% от минимальной зарплаты. Учитывая повышение минималки до 5000 гривен, их пенсии также увеличились.

Максимальная прибавка составляет 110,8 грн. Если до 1 сентября их пенсия была не менее 1889,2 грн (4723 грн х 40%), то теперь стала 2000 грн (5000 грн х 40%).

Также до 2000 грн подняли пенсии тем, кто до 1 сентября получал больше чем 1889,2 грн, но менее 2000 грн. Размер надбавки у каждого оказался индивидуальным, это могло быть даже несколько копеек.

Когда в 2020 году будет новое повышение пенсий

Ближайшее повышение пенсий должно состояться 1 декабря: на эту дату запланировано третье у этом году увеличение соцстандартов – прожиточного минимума (ПМ) для всех категорий населения, от младенцев до пенсионеров.

Поскольку минимальная пенсия для нетрудоспособных не может быть меньше ПМ, то она тоже вырастет. С 1 декабря она составит 1769 грн (+57 грн).

После повышения соцстандартов пенсии с 1 декабря будут выше примерно в 3 млн человек или у 30% пенсионеров. Больше всего выигрывают от повышения пенсий те, у кого они и так были высокие.

Кто получит больше:

те категории пенсионеров, кому выплаты начисляются в процентах от прожиточного минимума. Это инвалиды войны – в них, в зависимости от группы инвалидности, пенсии вырастут на 205-370 грн, инвалиды ЧАЭС – пенсии вырастут на 128-162 грн, участники боевых действий – на 93 грн;

шахтерам добавят по 170 грн. Пенсионеры с особыми заслугами перед Украиной (орденоносцы, те, кто имеет звание "народный" или "заслуженный") дополнительно получат от 11,4 до 22,8 грн;

а вот остальным, кто получает только трудовые пенсии по возрасту выше, чем новая минимальная с 1 декабря (1769 грн), не добавят ничего, или увеличение окажутся незначительными – от 57 копеек до 7-12 грн.

не изменятся пенсии у работающих пенсионеров, госслужащих, ученых, помощников народных депутатов и тех, кому пенсии были назначены в 2019-2020 годах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 декабря 2020 минимальную пенсию повысят с 1712 до 1769 грн, а максимальную – с 17120 до 17690 грн.

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