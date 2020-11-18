В Украине увеличили главный показатель для расчета пенсий

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней зарплаты, которая учитывается для расчета пенсии.

В частности, за сентябрь 2020 года этот показатель составил 10 570 грн. Об этом сообщила пресс-служба ПФУ в Facebook.

Это почти на 962 грн больше, чем в предыдущем месяце – 9 608 грн. Наивысший показатель в ПФУ утвердили в июне – 11 197 грн.

Данный показатель используется в формуле расчета пенсии в коэффициенте зарплаты – он умножается на базу пенсии и коэффициент стажа. Его подсчитывают ежемесячно как отношение зарплаты человека за определенный месяц к средней зарплате по Украине за это же время.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что минимальной пенсии в Украине едва будет хватать на покупку необходимых продуктов питания. Фактический размер прожиточного минимума на пенсионера практически на 1458 грн больше минимальной пенсии.