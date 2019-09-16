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16 сентября • обновлено в 13:15
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В Украине увеличат минимальную зарплату: что заложено в госбюджет 2020

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В Украине в проекте государственного бюджета на 2020 год правительство установило размер минимальной зарплаты на уровне 4723 гривни.

Об этом сказано в пояснительной записке к законопроекту, который был опубликован на сайте Рады в понедельник, 16 сентября. Отметим, что документ был полностью закончен Кабинетом министров и передан в парламент в воскресенье, 15 сентября.

"Статья 8. Установить в 2020 году минимальную заработную плату: в месячном размере: с 1 января - 4723 гривны; в почасовом размере: с 1 января - 28,31 гривны.

Отмечается, что соцпомощь будет составлять 25% от прожиточного минимума для основных групп населения - 506 грн. А для лиц с инвалидностью она составит 100% он прожиточного минимума - 2027 грн.

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В Украине увеличат минимальную зарплату: что заложено в госбюджет 2020

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Тема
Госбюджет-2020
Место
Украина
Тег
бюджет
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