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15 апреля • обновлено в 12:07
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В Украине установят государственное управление цен

1.7т
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Украинское правительство со среды, 15 апреля, будет вводить государственное регулирование цен на социальные продукты, лекарственные средства и медицинские изделия.

Об этом написал глава Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

"Мониторинг будет распространен на 10 продуктов, 8 фармпрепаратов и 2 медицинских товара. Если цена в торговле на них планирует повышаться, то заведение торговли через электронную форму обязано будет сообщать об этом в Госпотребнадзор", - отметил Дорошенко, добавив, что на производителей или поставщиков это регулирование не распространяется.

По его мнению, государство будет изучать причины роста цен в розничных магазинах и аптеках, и будет иметь возможность для реагирования, если цены будут расти без экономического обоснования.

Цены на продукты проконтролирует правительство

Цены на продукты проконтролирует правительство

"Под государственное регулирование подпадают гречка, сахар, мука пшеничная в/с, отечественные макароны, молоко 2,5% в пленке, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца 1 категории, курица в тушках, сливочное масло 72,5% и минеральная вода без газа", - уточнил Дорошенко.

Кроме того, государственное регулирование также распространяется на медицинские маски и перчатки, как средства индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине до конца апреля может подорожать хлеб из-за роста стоимости муки на 20%. В свою очередь овощи борщового набора с 27 марта по 2 апреля подорожали на 2%, при этом ажиотаж ослаб.

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Тема
Цены на продукты
Персона
Алексей Дорошенко
Место
Украина
Тег
продукты
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