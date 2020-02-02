В Украине упала цена на газ: у Гончарука раскрыли подробности

В Украине средняя таможенная стоимость природного газа в январе 2020 года снизилась по сравнению с январем 2019 года с 324 долл/тыс. м3 до 173 долл/тыс. м3.
"В январе 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, наблюдалось снижение цен на отдельные группы товаров, что обусловлено снижением мировых цен на такие товары", – сообщила пресс-служба Кабинета министров.
Одновременно с этим в прошлом месяце снизилась средняя таможенная стоимость других товаров, в частности:
битуминозных угля – с 0,16 долл/кг до 0,09 долл/кг;
полиэфиров в первичных формах – с 1,31 долл/кг до 1,01 долл/кг;
фунгицидов, гербицидов, инстицидов, родентицидов – с 21,8 долл/кг до 17,7 долл/кг;
руды и концентратов марганцевых – с 0,18 долл/кг до 0,13 долл/кг.
В Украине средняя таможенная стоимость природного газа в январе 2020 года снизилась по сравнению с январем 2019 года с 324 долл/тыс. м3 до 173 долл/тыс. м3
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кабинет министров одобрил фиксированную на весь отопительный сезон гарантированную цену на газ для населения на уровне 8 тыс. грн/1 тыс. куб. м.
"Каждый украинец с сегодняшнего дня может подключиться к специальной программе "Гарантированная цена на газ". Это означает, что цена на газ в платежках будет на уровне 8 грн за куб. м в течение всего отопительного периода", – отмечал премьер-министр Алексей Гончарук.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Тарифы ЖКХ и субсидии" на OBOZREVATEL.