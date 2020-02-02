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2 февраля • обновлено в 11:14
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В Украине упала цена на газ: у Гончарука раскрыли подробности

2.1т
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В Украине средняя таможенная стоимость природного газа в январе 2020 года снизилась по сравнению с январем 2019 года с 324 долл/тыс. м3 до 173 долл/тыс. м3.

"В январе 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, наблюдалось снижение цен на отдельные группы товаров, что обусловлено снижением мировых цен на такие товары", – сообщила пресс-служба Кабинета министров.

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Одновременно с этим в прошлом месяце снизилась средняя таможенная стоимость других товаров, в частности:

  • битуминозных угля – с 0,16 долл/кг до 0,09 долл/кг;

  • полиэфиров в первичных формах – с 1,31 долл/кг до 1,01 долл/кг;

  • фунгицидов, гербицидов, инстицидов, родентицидов – с 21,8 долл/кг до 17,7 долл/кг;

  • руды и концентратов марганцевых – с 0,18 долл/кг до 0,13 долл/кг.

В Украине средняя таможенная стоимость природного газа в январе 2020 года снизилась по сравнению с январем 2019 года с 324 долл/тыс. м3 до 173 долл/тыс. м3

В Украине средняя таможенная стоимость природного газа в январе 2020 года снизилась по сравнению с январем 2019 года с 324 долл/тыс. м3 до 173 долл/тыс. м3

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Кабинет министров одобрил фиксированную на весь отопительный сезон гарантированную цену на газ для населения на уровне 8 тыс. грн/1 тыс. куб. м.

  • "Каждый украинец с сегодняшнего дня может подключиться к специальной программе "Гарантированная цена на газ". Это означает, что цена на газ в платежках будет на уровне 8 грн за куб. м в течение всего отопительного периода", – отмечал премьер-министр Алексей Гончарук.

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Читайте все новости по теме "Тарифы ЖКХ и субсидии" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Тег
газ
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