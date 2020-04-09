Дубилет случайно раскрыл схему обмана на пенсиях, изучая статистику смерти

Официальная статистика смертности в Украине показывает, что по первым числам каждого месяца умирает в среднем на 10% больше людей, чем в среднем в другие даты, что может говорить о специальном сдвиге для начисления умершему пенсии за лишний месяц.

Об этом написал в Telegram экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Официальную дату смерти могут искусственно сдвигать на первое число, чтобы умершему успела засчитаться пенсия за следующий месяц", – предположил экс-чиновник.

Дубилет рассказал о смертности в Украине

К такому выводу Дубилет пришел, когда работал над проектом, посвященного коронавирусу и его влиянию на экономику. В том числе он работал и с официальными данными по смертности.

"Обнаружил интересную "аномалию" в Украине... Согласно данным (по смертности) в Украине по 1-м числам каждого месяца умирает в среднем на 10% больше людей, чем в среднем в другие даты", - заметил он, предположив, что по первым числам люди умирают не больше, чем в другие даты.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу украинских ученых из Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию эпидемия коронавируса продлится в Украине до конца апреля, заболеет 45 тысяч граждан и 3 тысячи умрет.

Ранее заведующая кафедры инфекционных болезней университета Богомольца Ольга Голубовская заявила, что коронавирусом могут заразиться 30 млн украинцев.