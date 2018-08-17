В Украине ударили санкциями по продавцам российских книг

В Киеве на книжном рынке "Петровка" оштрафовали продавцов за распространение книг, ввезенных из Российской Федерации без разрешительных документов.

Административно-хозяйственные санкции применены к ФЛП Перчак В.В. и ФЛП Путивский В.А., говорится на сайте Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

В частности, физлиц оштрафовали на 37,2 тысячи гривен. Книги, которые распространялась без разрешительных документов, изъяли из оборота.

При этом, в случае повторного нарушения действующего законодательства, сумма штрафа составит уже 186,1 тысячи гривен.

Решение о наложении административно-хозяйственного штрафа может быть обжаловано субъектом хозяйствования в течение 10 рабочих дней со дня получения.

Напомним, что с 1 января 2017 года вступил в силу закон относительно ограничения доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Украине предложили применить санкции в отношении 192 российских книг. Санкции коснутся издательств, в деятельности которых есть систематические признаки антиукраинского характера.