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МирСпорт

В Украине ударили санкциями по продавцам российских книг

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В Киеве на книжном рынке "Петровка" оштрафовали продавцов за распространение книг, ввезенных из Российской Федерации без разрешительных документов.

Административно-хозяйственные санкции применены к ФЛП Перчак В.В. и ФЛП Путивский В.А., говорится на сайте Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

В частности, физлиц оштрафовали на 37,2 тысячи гривен. Книги, которые распространялась без разрешительных документов, изъяли из оборота.

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При этом, в случае повторного нарушения действующего законодательства, сумма штрафа составит уже 186,1 тысячи гривен.

Решение о наложении административно-хозяйственного штрафа может быть обжаловано субъектом хозяйствования в течение 10 рабочих дней со дня получения.

Напомним, что с 1 января 2017 года вступил в силу закон относительно ограничения доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Украине предложили применить санкции в отношении 192 российских книг. Санкции коснутся издательств, в деятельности которых есть систематические признаки антиукраинского характера.

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Моня
Моня
Ну вот! А наша нынешняя украинская власть заявляет что у нас нет дискриминации на национально-культурной почве. Появился ещё один серьёзный повод для обращения в Страсбургский суд.
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Айзенберг Григорий
Айзенберг Григорий
ОГУЛЬНО НЕЛЬЗЯ ПОДХОДИТЬ.ЕСТЬ РАЗНЫЕ КНИГИ И ТУПО ШТРАФОВАТЬ НЕЛЬЗЯ...
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Капительман Юлий
Капительман Юлий
Ну что тут скажешь... Идиоты.
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