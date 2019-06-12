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В Украине газ для населения будут продавать по самой низкой цене: что изменится

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Кабинет министров изменил формулу расчета цены на газ, который НАК "Нафтогаз Украины" продает населению и теплокоммунэнерго (ТКЭ).

Согласно постановлению №485 от 5 июня, опубликованному на сайте правительства, стоимость газа для бытовых потребителей должна соответствовать минимальному из четырех значений:

  • средняя стоимость импортного газа, сложившаяся в процессе его растаможивания в Украине (по итогам месяца, предшествующего месяцу поставки населению; публикуется Минэкономразвития);

  • средневзвешенная цена за месяц по итогам электронных биржевых торгов на Украинской энергетической бирже;

  • средняя арифметическая цена газа для промышленных потребителей (при условии предоплаты до месяца поставки газа), которая действовала в газовом месяце, предшествующем месяцу продажи населению;

  • цена, рассчитанная по ранее утвержденной формуле стоимости газа по ПСО.

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Таким образом, правительство обязало "Нафтогаз" продавать газ населению по той из четырех средних цен, которая будет самой низкой.

В Украине газ для населения будут продавать по самой низкой цене: что изменится

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле в Украине снизили цену на газ для населения с 8,55 до 8,38 грн за кубометр. С 1 мая стоимость упала до 8,22 грн за кубометр.

Рранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что снижение цены на газ на 300 гривен с 1 мая может быть не последним. По прогнозам НБУ, в 2019 году тарифы на газ для населения могут достигнуть импортного паритета.

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Тема
Цена на газ
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украиныгазтарифы
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