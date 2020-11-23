Цены на электроэнергию в Украине сравнили с европейскими

В Украине цены на электроэнергию для населения в 4,5 раза ниже, чем средние тарифы в европейских странах.

Об этом сообщает агентство ExPro на основе данных статистической службы ЕС – Eurostat. В частности, тариф на э/э для бизнеса в 2,1 раза ниже европейского.

Стоимость электроэнергии для населения в Украине в 1 полугодии 2020 составила – 0,047 €/кВт (или 1,33 грн/кВт) включительно с налогами и транспортировкой, что в 4,56 раза меньше среднего показателя стоимости э/э для населения в ЕС – 0,213 €/кВт (6,08 грн/кВт).

Тарифы для населения ExPro

В первом полугодии цена на электроэнергию для бытовых потребителей в Украине составила – 0,071 €/кВт (или 2,04 грн/кВт) с налогами и транспортировкой. В то же время, среднее значение цены в 27 странах ЕС в указанный период составило – 0,153 €/кВт (4,38 грн/кВт), что в 2,14 раза больше чем в Украине.

Тарифы для бизнеса ExPro

В сравнении с соседними странами ЕС, стоимость электроэнергии для бытовых потребителей в Украине меньше:

Словакию – в 2,2 раза (0,159 €/кВт),

Польшу – в 1,8 раза (0,134 €/кВт),

Румынию – 1,7 раза (0,127 €/кВт),

Венгрию – в 1,7 раза (0,123 €/кВт).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине до конца 2020 года тариф на электричество для потребителей не будут повышать. Однако власти не исключают дальнейшего подорожания.