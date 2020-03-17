В Украине дефицит наличной валюты: ее предлагают завозить КамАЗами из Беларуси

Наличные курсы валют начали активно расти из-за недостатка банкнот ни в банковских отделениях, ни в кассах финансовых компаний, доставку которых предлагают осуществить путем завоза на грузовиках из Беларуси.

Средняя цена продажи доллара в банках подскочила на 50-70 копеек, и находится в рамках 28,0-28,50 грн/$. Максимальный ценник ставят финансовые компании — это 29 грн/$. Средняя цена выкупа валюты у населения поднялась на 70-80 копеек — 27,30-27,60 грн/$, однако люди все равно крайне редко сдают валюту, ожидая дельнейшую девальвацию гривны. На черном рынке доллар покупают уже по 28,7 грн/$, а продают по 29,3 грн/$.

Наличный евро дорожает автоматически вслед за ростом курса доллара. Обменники подняли свои ценники более чем на гривну, и средний курс продажи наличного евро находится в рамках 31,0-31,85 грн/€. А максимальный достигает 33 грн/€, его ставит государственный Укргазбанк. Выкуп наличной евровалюты у населения происходит в рамках 29,50-30,5 грн/€.

"Доллара тотально не хватает из-за отсутствия физических поставок банкноты в Украину из-за проблем, возникших с авиасообщением после запуска мер, связанных с коронавирусом. В некоторых банках вкладчикам, у которых истекают сроки долларовых депозитов, предлагают получить свои вклады в евровалюте. Конечно, там, где евро остается в наличии", — рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий, передает "Страна".

С утра у банковского сообщества были большие надежды на оперативную реакцию на валютный кризис со стороны Национального банка. Однако регулятор опубликовал свои рекомендации, призвав банки самостоятельно справляться со всеми трудностями и паникующими вкладчиками. Говорят, что в НБУ и слышать ничего не хотят о продажи регулятором наличного доллара

"Банки в ярости, а Нацбанк самоустранился и только рекомендации выдает. Есть ли физически в хранилище НБУ долларовая банкнота — никто не знает. Однако в нашем центробанке даже не заикаются о продаже наличного доллара. Хотя потребность в нем сильно выросла. Общий объем только наличного спроса на текущий момент оценивается в 1 миллиард долларов. Это не только под продажи в кассах, но и под выдачи вкладчикам, среди которых начинается паника. Ведь они не могут получить свои вклады по сроку и банки не выполняют свои обязательства. Последствия непредсказуемые", — сообщили источники издания в НБУ.

В свою очередь на банковском рынке обсуждают разные возможности по поставкам иностранной наличности в Украину, и готовы обращаться в офис президента за помощью. В частности, предлагается завоз наличного доллара КАМАЗами, КрАЗами, собственными инкассаторскими службами, но намерения пока не подтверждаются из-за закрытия границ в Европе, сейчас просчитается вариант доставки из Беларуси.

Крупные банки могут также обратиться в Офис президента с просьбой предоставить борт номер один, чтобы доставить банкноты президентским самолетом из США. Пока это все предварительные наметки, без четких действий, согласований и договоренностей. Когда будут приниматься окончательные решения — банкиры не прогнозируют.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины во вторник, 17 марта, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 26,52 грн/$.

Также сегодня в НБУ заявили, что в Украине в последние дни наблюдаются признаки недостатка наличной валюты в кассах банков вследствие закрытия границ из-за вспышки коронавируса.

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