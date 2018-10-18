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В Украине тарифы на электричество будут считать по-новому: как изменится цена

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В Украине урегулировали новый механизм формирования цен на электрическую энергию для населения и малых небытовых потребителей при предоставлении универсальных услуг. Новые тарифы установят 1 декабря 2018 года.

Соответствующий документ утвержден постановлением Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг. Он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в газете "Урядовий кур'єр", передает ЮРЛИГА.

Отныне она включает в себя цену покупки электроэнергии на рынке, тариф на услуги поставщика, цены на услуги оператора системы передачи и оператора системы распределения на соответствующем классе напряжения согласно заключенным договорам о предоставлении услуг.

"С целью своевременного введения нового рынка электрической энергии, подчеркиваю всем лицензиатам по распределению электрической энергии и соответствующих лицензиатов по поставке электрической энергии необходимость ускорить процесс подачи соответствующих документов для установления новых тарифов с 1 декабря 2018", - отметила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко.

В Украине тарифы на электричество будут считать по-новому: как изменится цена

Оксана Кривенко

Новый механизм также позволит устанавливать цены на электричество до запуска нового рынка электрической энергии - 1 июля 2019 года.

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Стоит отметить, что до начала действия нового рынка цена состоит из прогнозируемой оптовой рыночной стоимости электричества, скорректированной на коэффициент, учитывающий график потребления населением (К = 1,05), прогнозируемого объема закупки электроэнергии поставщиком и тарифа, по которому поставщик покупает у производителя.

Отметим, что Кабмин принял решение, согласно которому реформу поставок электроэнергии могут изменить уже в ближайшее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, сейчас разницу между стоимостью электроэнергии и тарифами для населения компенсирует промышленность. В НРЭКУ неоднократно заявляли, что тарифы на электричество для простых украинцев повысят летом 2019 года - после того, как заработает рынок электроэнергии. После его запуска украинцы сами смогут выбрать поставщика, а тарифы будут формироваться на рыночных условиях, учитывая спрос и конкуренцию.

Вместо единого тарифа на всю страну появятся десятки предложений – с разными условиями и ценами. Кроме того, "ток" можно будет покупать непосредственно у электростанции. Тарифы больше не будет устанавливать государственный регулятор, что в первое время приведет к скачку цен. Цены, как ранее заявляли в НКРЭКУ, для населения в 2019-м могут вырасти в два раза.

Читайте все новости по теме "Тарифы ЖКХ и субсидии" на OBOZREVATEL.

Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Объекты
НКРЭКУтарифыУкраина
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Ски Андрей
Ски Андрей
ну на дебильных кацаподаунов внимание вообще обращать не стоит! вопрос в другом-как можно выбрать поставщика если всё это хозяйство монополизировано???!!!!
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Нагибают хохлов по-взрослому, а они и рады, ведь самое главное, что они "нерабы"...хотя, быть шлюхой на содержании у МВФ, пожалуй, ничем не лучше.
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Луговской Николай
Луговской Николай
СССУКИ! Доколе это будет продолжатся???
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