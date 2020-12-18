В Украине табачники пообещали резко поднять цены с 1 января

В Украине с 1 января цена на табачные изделия для электрического нагревания превысит стоимость любых сигарет.

Это произойдет в результате повышения ставки акциза на 320%. Об этом сообщает UBR со ссылкой на прогноз "Филип Моррис Украина".

В компании отметили, что в 2021 году налог повысят без плавного перехода. Одномоментный рост акциза предусмотрен принятыми парламентом изменениями в Налоговом кодексе.

В итоге, по оценкам табачников, цена на продукцию для IQOS в Украине будет выше, чем в России, Беларуси и Молдове.

Сигареты за неполный 2020 уже подорожали в среднем на 10 грн. В то же время в Верховной Раде заявляют об очередном повышении цен на табачные изделия в 2021 году. Так, пачка премиум-класса может вырасти в цене еще на 12 грн.

Сколько будут стоит сигареты

В Украине, по данным статистики, сигареты с фильтром местного производства стоят в среднем 41,5 грн, медиум-класс – 48,9 грн, а премиум – 54,7 грн за пачку. Такими темпами, с учетом повышения акцизов, дешевые украинские сигареты в декабре 2021-го подорожают на 7,9 грн, среднего качества – на 8,9 грн, а премиум – на 12 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, с учетом повышения акциза на 20% и тенденции текущего года, в 2021-м сигареты будут стоить: