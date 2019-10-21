В Украине существенно выросла розничная торговля: какие области "отличились"

В сентябре 2019 года прирост розничной торговли в Украине вырос на 8,6% по сравнению с прошлогодним показателем.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.
По его данным, за период январь-сентябрь 2019 прирост составил +9,8% к соответствующему периоду прошлого года.
В Украине существенно выросла розничная торговля
newsler.ru
Больше всего розничная торговля за январь-сентябрь 2019 году в физических объемах выросла:
1) Винницкая +17.6%
2) Тернопольская +16.9%
3) Киевская +15.7%
4) г. Киев +14.7%
5) Черкасская +13.8%
Наименьшие темпы прироста розничной торговли за январь-сентябре 2019 году в физических объемах:
1) Черновицкая -1.4%
2) Черниговская +1%
3) Закарпатская +1.4%
4) Сумская +2%
5) Херсонская +2.2%
"Изменение объемов розничной торговли является одним из отличных показателей, который показывает изменение ситуации в регионе", – прокомментировал Компаниец.
Как сообщал OBOZREVATEL, в июле показатель физических объемов розничной торговли в Украине, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, вырос на 9%.
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