В Украине кардинально пересчитают пенсии: кого коснется

Украинцам, которые вышли на пенсию до 2010 года, пересчитают и повысят пенсии в зависимости от реального стажа, а не выплат Единого социального взноса в Пенсионный фонд.

Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире телеканала "Еспресо".

"Мы понимаем, что это несправедливо, когда человек "пропахал" всю жизнь и получает мизерную пенсию. Сейчас мы делаем только первые шаги. А уже в ближайшее время планируем презентовать новые программы по пенсионному обеспечению тех людей, которые имеют большой стаж работы", – заявил вице-премьер.

Пенсия 5 канал

По его словам, новая формула позволит выше оценить стаж, а не размер зарплаты. Розенко отметил также, что правительство продолжит работу над усовершенствованием пенсионной системы.

Павел Розенко Еспресо.TV

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го – 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.

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