В Украине субсидии начнут выплачивать по-новому: что изменится

Кабинет министров изменил порядок выплаты жилищных субсидий в Украине.

Теперь получатель сможет самостоятельно выбрать банк, в котором ему удобно получать выплаты, сообщает "РБК-Украина".

В частности, информацию о платежных реквизитах пенсионеров Пенсионный фонд передаст автоматически.

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Такие льготники смогут получать субсидии вместе с пенсиями.

При этом в документе не указано, какие именно финансовые учреждения следует считать уполномоченными на выплату.

Ожидается, что речь идет о банках, которым Министерство финансов разрешило выплачивать пенсии для украинцев. В этот перечень входят 38 финучреждений:

Укрэксимбанк

Ощадбанк

Приватбанк

Укргазбанк

Укрсоцбанк

Райффайзен Банк Аваль

Кредобанк

УкрСиббанк

Идея Банк

Креди Агриколь Банк

Пиреус Банк МКБ

Альфа-банк

ОТП Банк

банк "Альянс"

банк "Львов"

Индустриалбанк

МТБ Банк

"Пивденный"

Полтава-банк

ПУМБ

банк "Грант"

Юнекс Банк

Коммерческий индустриальный банк

Universal Bank

Радабанк

банк "Восток"

Мотор-банк

Аккордбанк

Кристаллбанк

банк "Сич"

"Клиринговый Дом"

Метабанк

МИБ

Правэкс-банк

ТАСкомбанк

Укрстройинвестбанк

Акцент-банк

Агропросперис Банк

Кабинет министров изменил порядок выплаты жилищных субсидий Liga.net

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий. Планируется, что процесс будет проходить в три этапа.

Средства будут насчитывать на специальный счет в государственном банке, и именно из него первоочередно будут оплачиваться коммунальные услуги. Сэкономленные деньги можно будет перенести на следующий период.

Кабинет министров с 1 января уже запустил безналичный механизм начисления субсидий. Украинцы смогут получать субсидии наличными через отделения "Укрпочты" и государственного "Ощадбанка".

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