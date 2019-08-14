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В Украине субсидии начнут выплачивать по-новому: что изменится

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Кабинет министров изменил порядок выплаты жилищных субсидий в Украине.

Теперь получатель сможет самостоятельно выбрать банк, в котором ему удобно получать выплаты, сообщает "РБК-Украина".

В частности, информацию о платежных реквизитах пенсионеров Пенсионный фонд передаст автоматически.

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Такие льготники смогут получать субсидии вместе с пенсиями.

При этом в документе не указано, какие именно финансовые учреждения следует считать уполномоченными на выплату.

Ожидается, что речь идет о банках, которым Министерство финансов разрешило выплачивать пенсии для украинцев. В этот перечень входят 38 финучреждений:

  • Укрэксимбанк

  • Ощадбанк

  • Приватбанк

  • Укргазбанк

  • Укрсоцбанк

  • Райффайзен Банк Аваль

  • Кредобанк

  • УкрСиббанк

  • Идея Банк

  • Креди Агриколь Банк

  • Пиреус Банк МКБ

  • Альфа-банк

  • ОТП Банк

  • банк "Альянс"

  • банк "Львов"

  • Индустриалбанк

  • МТБ Банк

  • "Пивденный"

  • Полтава-банк

  • ПУМБ

  • банк "Грант"

  • Юнекс Банк

  • Коммерческий индустриальный банк

  • Universal Bank

  • Радабанк

  • банк "Восток"

  • Мотор-банк

  • Аккордбанк

  • Кристаллбанк

  • банк "Сич"

  • "Клиринговый Дом"

  • Метабанк

  • МИБ

  • Правэкс-банк

  • ТАСкомбанк

  • Укрстройинвестбанк

  • Акцент-банк

  • Агропросперис Банк

Кабинет министров изменил порядок выплаты жилищных субсидий

Кабинет министров изменил порядок выплаты жилищных субсидий

Liga.net

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий. Планируется, что процесс будет проходить в три этапа.

Средства будут насчитывать на специальный счет в государственном банке, и именно из него первоочередно будут оплачиваться коммунальные услуги. Сэкономленные деньги можно будет перенести на следующий период.

Кабинет министров с 1 января уже запустил безналичный механизм начисления субсидий. Украинцы смогут получать субсидии наличными через отделения "Укрпочты" и государственного "Ощадбанка".

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Темы
Монетизация субсидий Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Теги
субсидии Кабинет министров Украины
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