В Украине субсидии начнут выплачивать по-новому: что изменится

Кабинет министров изменил порядок выплаты жилищных субсидий в Украине.
Теперь получатель сможет самостоятельно выбрать банк, в котором ему удобно получать выплаты, сообщает "РБК-Украина".
В частности, информацию о платежных реквизитах пенсионеров Пенсионный фонд передаст автоматически.
Такие льготники смогут получать субсидии вместе с пенсиями.
При этом в документе не указано, какие именно финансовые учреждения следует считать уполномоченными на выплату.
Ожидается, что речь идет о банках, которым Министерство финансов разрешило выплачивать пенсии для украинцев. В этот перечень входят 38 финучреждений:
Укрэксимбанк
Ощадбанк
Приватбанк
Укргазбанк
Укрсоцбанк
Райффайзен Банк Аваль
Кредобанк
УкрСиббанк
Идея Банк
Креди Агриколь Банк
Пиреус Банк МКБ
Альфа-банк
ОТП Банк
банк "Альянс"
банк "Львов"
Индустриалбанк
МТБ Банк
"Пивденный"
Полтава-банк
ПУМБ
банк "Грант"
Юнекс Банк
Коммерческий индустриальный банк
Universal Bank
Радабанк
банк "Восток"
Мотор-банк
Аккордбанк
Кристаллбанк
банк "Сич"
"Клиринговый Дом"
Метабанк
МИБ
Правэкс-банк
ТАСкомбанк
Укрстройинвестбанк
Акцент-банк
Агропросперис Банк
Кабинет министров изменил порядок выплаты жилищных субсидий
Liga.net
Как сообщал OBOZREVATEL, до конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий. Планируется, что процесс будет проходить в три этапа.
Средства будут насчитывать на специальный счет в государственном банке, и именно из него первоочередно будут оплачиваться коммунальные услуги. Сэкономленные деньги можно будет перенести на следующий период.
Кабинет министров с 1 января уже запустил безналичный механизм начисления субсидий. Украинцы смогут получать субсидии наличными через отделения "Укрпочты" и государственного "Ощадбанка".
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