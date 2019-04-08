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В Украине субсидианты массово не платят за коммуналку: что происходит

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В марте 2019 года получатели монетизированной субсидии рассчитались с "Киевтеплоэнерго" за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения за февраль только на 73%.

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин. "Если взять весь пул потребителей, которые имеют субсидию и которые в марте получили ее в денежном эквиваленте, сопоставить сумму, которую они должны были заплатить в марте в полном объеме с той суммой, которая была фактически оплачена, то уровень расчетов по нашей зоне обслуживания составил 73%", - сказал он.

По его словам, половина получателей монетизированной субсидии оплатила услуги в полном объеме, остальные – осуществили расчеты частично или не рассчитались вовсе.

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Лопатин, добавил, что среди тех, кто в марте не осуществлял расчеты – большое количество потребителей, имевших на момент расчетного периода переплату.

"Сама идея монетизированной субсидии позволяет потребителю самостоятельно выравнивать сальдо по своему расчетному счету. Среди потребителей, которые с нами не осуществляли расчетные операции, очень большое количество тех, кто на начало расчетного периода имел переплату. То есть, они не заплатили, но должниками не стали", – отметил он.

По его словам, из 112 тыс. получателей монетизированной субсидии 44 тыс. (39%) из-за переплаты имели возможность не осуществлять расчеты вовсе. Что касается остальной части субсидиантов, то уровень расчетов составил 82%, что укладывается в логику общей платежной дисциплины, подытожил Лопатин.

В Украине субсидианты массово не платят за коммуналку: что происходит

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве только 62% получателей монетизированных субсидий рассчитались за потребление воды за февраль.

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Тема
Монетизация субсидий
Место
Украина
Теги
субсидииУкраина
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