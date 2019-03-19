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В Украине стремительно подорожал популярный продукт

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В Украине с начала года оптовые цены на все виды столового винограда выросли в среднем на 37%.

Эксперты отмечают, что на рынке присутствует исключительно импортная продукция, поскольку Украина остается импортером винограда и производители, как правило, распродают всю свою продукцию еще до середины января, сообщает AgroNews.

Наиболее существенно выросли цены на столовый виноград бессемянных сортов, типа "кишмиш". Такой виноград за первые два с половиной месяца текущего года подорожал на 60% в торговле.

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В то же время с 1 января в полтора раза выросли цены на белые сорта столового винограда, а на черные сорта – на 35%. Виноград сорта "Молдова" подорожал меньше – на 5%.

Виноград сорта "Молдова" остается самым дешевым на рынке. Его продают в среднем в три раза дешевле, чем другие сорта – 33 грн/кг (средняя оптовая цена).

При этом самыми дорогими остаются белые сорта, которые продаются по 98 грн/кг.

В Украине стремительно подорожал популярный продукт

Как сообщал OBOZREVATEL, стратегия денежно-кредитной политики Национального банка Украины в 2019 году определяет цель по инфляции в среднесрочной перспективе на уровне 5%. Позже экономист объяснил, почему регулятор не сможет выполнить поставленные цели.

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