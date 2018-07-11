В Украине ставки по депозитам падают до рекордных минимумов: почему и что будет с кредитами

Украинцы с каждым годом все меньше зарабатывают на банковских депозитах. Постепенно, согласно стратегии Нацбанка, стоимость кредитов будет снижаться, в результате будут падать ставки и по депозитам. Если еще в прошлом году ставки по гривневым годовым вкладам составляли около 17,7%, то в 2018-м опустились до 14,4%. В странах ЕС на депозитах зарабатывают всего 1-2% годовых, но и кредит там можно взять всего под 3-4%. Для возобновления кредитования и доступных займов, привыкать к низким банковским ставкам придется и украинцам.

OBOZREVATEL разобрался, как в Украине будут дешеветь депозиты и почему это хорошо.

Дешевые кредиты = дешевые депозиты

Развитие кредитования может увеличить спрос и дать толчок развитию экономики. Сейчас же процентные ставки по кредитам в Украине одни из самых высоких в Европе, а почти каждый второй долг клиенты либо не возвращают, либо возвращают с задержкой. Как показывает индекс депозитных ставок физлиц (разрабатывается совместно с НБУ на основе данных "номинальных" ставок 20 крупнейших банков), в прошлом году украинцы зарабатывали на своих вкладах в национальной валюте на 3,4 процентных пункта больше.

Как видно на инфографике, доходы от депозитов стремительно падают. На данный момент они достигли рекордно низких за последние несколько лет отметок. Также снижаются и ставки по валютным вкладам. Если в январе 2017 года, согласно индексу, они составляли 5,68%, в январе 2018-го - 3,68%, на данный момент – 3,33%.

Размер депозита должен как минимум компенсировать рост цен в стране. По итогам прошлого года инфляция составила 13,7%, а в этом году, как говорится в прогнозе НБУ – будет меньше 10%. В то же время стоимость кредита должна полностью компенсировать депозит, расходы банка на зарплаты, содержание отделений и т.д., а также риски невозврата. То есть в новых кредитах банки должны предусматривать просроченные долги, иначе в какой-то момент не будет чем выплачивать депозиты. Таким образом, без снижения инфляция, улучшения платежной дисциплины и уменьшению ставок по депозитам добиться "доступного кредитования" не удастся.

К слову, как отмечает Национальный банк, последнее время украинские банки увеличивают кредитование домохозяйств – в первую очередь речь идет о потребительском кредитовании. "Банки продолжают постепенно наращивать гривневое кредитования домохозяйств, прежде всего на потребительские нужды. Остатки кредитов домохозяйств в гривне за месяц увеличились на 3,5%, а в годовом измерении их рост ускорился до 45.2%. Увеличение спроса на кредиты домохозяйств обусловлено ростом сбережений, расходов на товары длительного пользования и улучшение потребительских настроений", - говорится в отчете НБУ.

В то же время ипотечное кредитование развито слабо – банки боятся рисков, а простые украинцы – высоких ставок.

Гарантии по валютным депозитам предлагают отменить, а в гривне – повысить

Все украинские банки обязаны принимать участие в Фонде гарантирования вкладов. В случае закрытия финансового учреждения Фонд вернет вкладчику часть депозита – не больше 200 тыс. грн. Исключение сделали только для государственного "Ощада", он не платит взносы в Фонд, а если его закроют, государство обещает вернуть клиентам каждую копейку, а не сумму до 200 тыс. Правда, в стратегии развития банковского сектора правительство предусмотрело постепенное сокращение доли госбанков на рынке. "Ощад" могут отдать на приватизацию, тогда банк потеряют 100%-ю гарантию возвращения вклада.

Как заявил на своем брифинге директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Константин Ворушилин: для "стабильности в обществе" сумму гарантии необходимо увеличить с 200 до 800 тыс. грн. Один из основных аргументов, еще в 2013-м Фонд возвращал вкладчикам закрытых банков до $25 тыс., сейчас же эквивалент 200 тыс. грн – около $8 тыс. Более того, Ворушилин вовсе уверен: гарантировать возврат валютных вкладов не стоит. Такое решение, по словам чиновника, будет стимулировать поддержку национальной валюты. Более того, директор-распорядитель считает, что и ставки на валютным кредитам нужно снизить до 1-3%.

В Национальном банке уверены, что увеличение гарантий позволит вернуть доверие украинцев к банковской системе. Экономический кризис не пережили больше 80 банков, "чистка" рынка привела к тому, что тысячи украинцев лишились части своих вкладов. "Банкопад" уже позади, но, согласно официальной статистике, ежегодно количество вкладчиков сокращается. Вначале 2016-го свои сбережения в финансовых учреждениях хранили 44,7 млн клиентов (физические и юридические лица), сейчас – на 3,7 млн меньше.

Последний раз гарантированный размер вклада повышали еще в 2012 году – до 200 тыс. грн. Весь остальной вклад – "сгорает". Евродиректива № 94/19/ЕС предполагает, что в европейских странах возвращать должны до 100 тыс. евро (по действующему курсу это больше 3 млн грн). Украинский Фонд в случае закрытия банка вернет всего лишь до 6,2 тыс. евро, то есть почти в 16 раз меньше.