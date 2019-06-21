В Украине средние зарплаты пробили новую долларовую отметку

В Украине в апреле 2019 года в частном секторе выросли средние зарплаты до 440 долларов (11,6 тыс. грн).

Об этом заявил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде вице-премьер-министр и министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"Мы остановили инфляцию на уровне 8,8% в апреле 2019 года, а зарплаты выросли. Сайты поиска работы говорят, что в частном секторе в апреле 2019-го средняя зарплата составляет почти 440 долларов в эквиваленте по курсу Нацбанка. Таким образом следует, что частный сектор улучшил свои дела и имеет возможность платить высокие зарплаты", — заявил он.

Министр добавил, что следующим шагом правительства будет сбалансирование доходов украинских семей.

По его словам, правительство планирует внедрять мероприятия по энергоеффективности, которые должны обеспечить более низкую себестоимость украинской продукции, а таким образом поддерживать украинское производство.

"В перспективе мы должны сформировать сильный средний класс в Украине", — заключил Кубив.

Как сообщал OBOZREVATEL, управляющий частного инвестиционного фонда на фондовом рынке США Владимир Компаниец заявил, что в апреле 2019 года средняя заработная плата в Украине составила 10269 грн, что свидетельствует о приросте 21,10% за год.

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