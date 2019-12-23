Пять украинских компаний уличили в прямых закупках газа у России

Пять украинских компаний заключили с российским энергетическим монополистом "Газпромом" договор на поставку газа.

По словам источников, соответствующие фирмы покупают газ для своих производственных нужд, а не для трейдерства. Об этом сообщает ЕП.

"Газпром" очень неохотно дает другим компаниям разрешение на перепродажу газа, полученного по прямым закупками", – сообщил собеседник на трейдерском рынке.

При этом названия компании и сферу деятельности источник уточнять отказался.

Также он заверил, что не знает контрактную цену и о каких объемах газа идет речь.

Пять украинских компаний заключили с "Газпромом" договора на поставку газа

Как сообщал OBOZREVATEL, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина и Россия договорились о новом контракте на транзит газа.

О чем договорились

транзит на 5 лет с возможностью продления;

минимальный транзит – 65 млрд кубометров первый год и 40 млрд кубометров – каждый следующий год;

тариф на транспортировку газа для России будет расти;

Украина откажется от дальнейших исков против "Газпрома".

Россия заплатит Украине 2,9 млрд долларов;

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