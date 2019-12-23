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23 декабря • обновлено в 13:01
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Пять украинских компаний уличили в прямых закупках газа у России

1.7т
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Пять украинских компаний заключили с российским энергетическим монополистом "Газпромом" договор на поставку газа.

По словам источников, соответствующие фирмы покупают газ для своих производственных нужд, а не для трейдерства. Об этом сообщает ЕП.

"Газпром" очень неохотно дает другим компаниям разрешение на перепродажу газа, полученного по прямым закупками", – сообщил собеседник на трейдерском рынке.

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При этом названия компании и сферу деятельности источник уточнять отказался.

Также он заверил, что не знает контрактную цену и о каких объемах газа идет речь.

Пять украинских компаний заключили с "Газпромом" договора на поставку газа

Пять украинских компаний заключили с "Газпромом" договора на поставку газа

Как сообщал OBOZREVATEL, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина и Россия договорились о новом контракте на транзит газа.

О чем договорились

  • транзит на 5 лет с возможностью продления;

  • минимальный транзит – 65 млрд кубометров первый год и 40 млрд кубометров – каждый следующий год;

  • тариф на транспортировку газа для России будет расти;

  • Украина откажется от дальнейших исков против "Газпрома".

  • Россия заплатит Украине 2,9 млрд долларов;

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Автор
Виктор Калиненко
Место
Украина
Тег
Газпром
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Николаев Олег
Николаев Олег
Где-то грустит один Петро Остаточный Прощавай Порошенко.
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Хо Хол
Хо Хол
Это очень смешно, если xpюканутые еще санкции против своих же компаний введут :D Ебaнyтый народ просто пиздeц :D
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Юг Руси
Юг Руси
Зрада зрадная ))))
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