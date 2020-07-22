В Украине создадут "черный список" лиц, связанных с терроризмом

В Украине сформируют перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.

Такое решение на заседании 22 июля принял Кабинет министров во исполнение требований Закона от 6 декабря 2019 года № 361-ІХ о финансовом мониторинге (вступил в силу 28 апреля 2020-го). Об этом сообщил "Правительственный портал".

Новая редакция документа, в частности, предусматривает, что лиц смогут включать или исключать из перечня по решению административного суда. Лица определяются критериями резолюций Совета Безопасности ООН и по сведениям уполномоченных международных организаций.

Сформировать список обязали Государственную службу финансового мониторинга.

В базу данных будут заносить ФИО граждан, дату рождения, серию и номер паспорта или другого документа; что касается юридических лиц – полное наименование, местонахождение, идентификационный код.

Информация будет подаваться СБУ и МИД. Эти же органы будут рассматривать запросы относительно исключения лиц из перечня.

В Кабмине добавили, что реализация новых положений обеспечит техническое соответствие украинского законодательства Международным стандартам FATF.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Государственная служба финансового мониторинга отчиталась, что в Украине за полгода 2020-го обнаружили 468 случаев возможного отмывания доходов, полученных преступным путем.