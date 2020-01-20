Защитят от России? В Украине создадут новое предприятие "Укруголь"

В Украине при Министерстве энергетики и защиты окружающей среды появится новое госпредприятие – "Укруголь".

Об этом говорится в приказе главы министерства Алексея Оржеля от 14 января. Новосозданное предприятие будет находиться в Киеве на проспекте Академика Палладина, 46/2.

Департаменту по работе с персоналом Минэкоэнерго поручили назначить руководителя госпредприятия. Кроме этого, данные о "Укругле" должны быть внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц–предпринимателей и общественных формирований.

Алексей Оржель РБК-Украина

Отмечается, что основная идея создания "Укругля" – обеспечение надлежащего прозрачного функционирования рынка угля, защита украинского производителя от влияния неконтролируемого импорта и устойчивого обеспечения потребности отечественных потребителей в дефицитных марках угля.

Ранее OBOZREVATEL писал, что компания Evraz российского олигарха Романа Абрамовича остановила экспорт угля через территорию Украины.

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