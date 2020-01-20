Главная Новости
20 января • обновлено в 11:10
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Защитят от России? В Украине создадут новое предприятие "Укруголь"

878
Читать материал на украинском

В Украине при Министерстве энергетики и защиты окружающей среды появится новое госпредприятие – "Укруголь".

Об этом говорится в приказе главы министерства Алексея Оржеля от 14 января. Новосозданное предприятие будет находиться в Киеве на проспекте Академика Палладина, 46/2.

Департаменту по работе с персоналом Минэкоэнерго поручили назначить руководителя госпредприятия. Кроме этого, данные о "Укругле" должны быть внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц–предпринимателей и общественных формирований.

Алексей Оржель

Алексей Оржель

РБК-Украина

Новости
"То, что умерло, уже не спасти": угольной энергетике предрекли тяжелые времена

Отмечается, что основная идея создания "Укругля" – обеспечение надлежащего прозрачного функционирования рынка угля, защита украинского производителя от влияния неконтролируемого импорта и устойчивого обеспечения потребности отечественных потребителей в дефицитных марках угля.

Ранее OBOZREVATEL писал, что компания Evraz российского олигарха Романа Абрамовича остановила экспорт угля через территорию Украины.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Персона
Алексей Оржель
Место
Украина Киев
Тег
Министерство экологии и природных ресурсов Украины
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
9
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
30 лет уже наблюдаю, как в Украине всё реформирут, уже состариться успел... кклы, вы ипануты или где?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Дудко Олег
Дудко Олег
Самое главное обеспечить руководству высокие премии и зарплаты, а также позволить судиться с Россией за недопоставки угля и дело пойдет.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги