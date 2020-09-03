В Украине создадут Бюро экономической безопасности и ликвидируют налоговую милицию

Верховная Рада в первом чтении и за основу поддержала законопроект №3087-Д о создании Бюро экономической безопасности (БЭБ). Оно будет расследовать преступления в сфере государственных финансов и заменит налоговую милицию.

Решение на заседании в четверг, 3 сентября, поддержали 245 депутатов, в частности, 213 голосов дала фракция "Слуга народа" (чтобы посмотреть результаты голосования, доскролльте до конца страницы).

Как голосовали:

"Слуга народу" – 213;

ОПЗЖ – 0;

"Европейська солідарность" – 0;

"Батьківщина" – 1;

"За майбутнє" – 0;

"Голос" – 16;

"Довіра" – 11;

внефракционные депутаты – 4.

"Целью законопроекта является разделение сервисной и правоохранительной функций налоговой службы, ликвидация налоговой милиции, оптимизация структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере финансов, устранения дублирования их функций и создание Бюро экономической безопасности (БЭБ)", – говорится в пояснительной записке.

Результаты голосования. Телеканал "Рада"

Результаты голосования по фракциям. Телеканал "Рада"

В чем отличия от налоговой милиции

По словам одного из авторов законопроекта депутата Ярослава Железняка (фракция "Голос"), задача документа – убрать всех силовиков, всех правоохранителей от влияния на бизнес.

"Убрать Национальную полицию, СБУ, Налоговую милицию, ГБР, прокуратуру с давления на бизнес. Вместо этого сделать один аналитический орган, таких "белых воротничков", которые будут дальше заниматься языком цифр, а не на языке автоматов тем, чтобы бизнес соблюдал законодательство", – сказал один из авторов законопроекту депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос").

По его словам, одним из доказательств того, что существующая система неэффективна и правоохранители не могут влиять на бизнес, является то, что в 2019 году по статье "Уклонение от уплаты налогов" было заведено 1300 кейсов на предпринимателей, а доведено до приговора всего 10.

"Все остальное – это доказательство того, что давление на бизнес осуществляется и будет осуществляться дальше", – сказал Железняк.

Авторы законопроекта отметили, что законопроект будет дорабатываться и все спорные моменты будут убраны ко второму чтению.

Главное о Бюро экономической безопасности

Максимальная численность – 4000 человек (в налоговой милиции сейчас – 4600 человек, по словам нардепа Даниила Гетманцева).

Директор БЭБ и его заместители будут избираться на конкурсной основе.

Детективам этого ведомства хотят дать полномочия для осуществления оперативно-розыскной деятельности и предварительного расследования преступлений. Кроме того, им хотят обеспечить доступ к государственным автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных.

Предусмотрена ликвидация налоговой милиции, а также оптимизация структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере экономики, устранения дублирования их функций.

БЭБ будет обязано ежеквартально публиковать отчет о деятельности на своем сайте.

Какие преступления будет расследовать БЭБ

незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров;

подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц – предпринимателей;

противодействие законной хозяйственной деятельности;

уклонения от уплаты налогов, сборов;

уклонения от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

доведение банка до неплатежеспособности;

доведение до банкротства;

нарушение порядка ведения базы данных о вкладчиках или порядка формирования отчетности;

фальсификация финансовых документов и отчетности финансовой организации;

мошенничество с финансовыми ресурсами;

манипулирование на фондовом рынке;

подделка документов, представляемых для регистрации выпуска ценных бумаг;

нарушение порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг;

изготовление, сбыт и использование поддельных негосударственных ценных бумаг;

незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара;

незаконный сбор с целью использования или использование сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну;

разглашение коммерческой или банковской тайны;

незаконное использование инсайдерской информации;

сокрытие информации о деятельности эмитента;

незаконная приватизация государственного, коммунального имущества;

противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации;

нецелевое использование бюджетных средств;

издание нормативно-правовых актов, уменьшающих поступления бюджета или увеличивают расходы бюджета вопреки закону.

Последние три преступления подследственные БЭБ, если они не подследственные Национальном антикоррупционном бюро Украины.

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