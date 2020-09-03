В Украине создадут Бюро экономической безопасности и ликвидируют налоговую милицию
Верховная Рада в первом чтении и за основу поддержала законопроект №3087-Д о создании Бюро экономической безопасности (БЭБ). Оно будет расследовать преступления в сфере государственных финансов и заменит налоговую милицию.
Решение на заседании в четверг, 3 сентября, поддержали 245 депутатов, в частности, 213 голосов дала фракция "Слуга народа" (чтобы посмотреть результаты голосования, доскролльте до конца страницы).
Как голосовали:
"Слуга народу" – 213;
ОПЗЖ – 0;
"Европейська солідарность" – 0;
"Батьківщина" – 1;
"За майбутнє" – 0;
"Голос" – 16;
"Довіра" – 11;
внефракционные депутаты – 4.
"Целью законопроекта является разделение сервисной и правоохранительной функций налоговой службы, ликвидация налоговой милиции, оптимизация структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере финансов, устранения дублирования их функций и создание Бюро экономической безопасности (БЭБ)", – говорится в пояснительной записке.
В чем отличия от налоговой милиции
По словам одного из авторов законопроекта депутата Ярослава Железняка (фракция "Голос"), задача документа – убрать всех силовиков, всех правоохранителей от влияния на бизнес.
"Убрать Национальную полицию, СБУ, Налоговую милицию, ГБР, прокуратуру с давления на бизнес. Вместо этого сделать один аналитический орган, таких "белых воротничков", которые будут дальше заниматься языком цифр, а не на языке автоматов тем, чтобы бизнес соблюдал законодательство", – сказал один из авторов законопроекту депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос").
По его словам, одним из доказательств того, что существующая система неэффективна и правоохранители не могут влиять на бизнес, является то, что в 2019 году по статье "Уклонение от уплаты налогов" было заведено 1300 кейсов на предпринимателей, а доведено до приговора всего 10.
"Все остальное – это доказательство того, что давление на бизнес осуществляется и будет осуществляться дальше", – сказал Железняк.
Авторы законопроекта отметили, что законопроект будет дорабатываться и все спорные моменты будут убраны ко второму чтению.
Главное о Бюро экономической безопасности
Максимальная численность – 4000 человек (в налоговой милиции сейчас – 4600 человек, по словам нардепа Даниила Гетманцева).
Директор БЭБ и его заместители будут избираться на конкурсной основе.
Детективам этого ведомства хотят дать полномочия для осуществления оперативно-розыскной деятельности и предварительного расследования преступлений. Кроме того, им хотят обеспечить доступ к государственным автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных.
Предусмотрена ликвидация налоговой милиции, а также оптимизация структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере экономики, устранения дублирования их функций.
БЭБ будет обязано ежеквартально публиковать отчет о деятельности на своем сайте.
Какие преступления будет расследовать БЭБ
незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров;
подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц – предпринимателей;
противодействие законной хозяйственной деятельности;
уклонения от уплаты налогов, сборов;
уклонения от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
доведение банка до неплатежеспособности;
доведение до банкротства;
нарушение порядка ведения базы данных о вкладчиках или порядка формирования отчетности;
фальсификация финансовых документов и отчетности финансовой организации;
мошенничество с финансовыми ресурсами;
манипулирование на фондовом рынке;
подделка документов, представляемых для регистрации выпуска ценных бумаг;
нарушение порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг;
изготовление, сбыт и использование поддельных негосударственных ценных бумаг;
незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара;
незаконный сбор с целью использования или использование сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну;
разглашение коммерческой или банковской тайны;
незаконное использование инсайдерской информации;
сокрытие информации о деятельности эмитента;
незаконная приватизация государственного, коммунального имущества;
противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации;
нецелевое использование бюджетных средств;
издание нормативно-правовых актов, уменьшающих поступления бюджета или увеличивают расходы бюджета вопреки закону.
Последние три преступления подследственные БЭБ, если они не подследственные Национальном антикоррупционном бюро Украины.
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