В Украине сорвали сбор урожая из-за "Укрзалізниці": эксперты забили тревогу

К концу лета железная дорога на юге Украины столкнется с пиковыми нагрузками, что помешает ей вывезти рекордный урожай зерна.

О таком заявили транспортные эксперты и зерновики, сообщает "5 канал". Отмечается, что тревогу уже забили аграрии.

Две профильные ассоциации зерновиков публично заявили о проблемах с перевозкой зерна. "Причины традиционные: нехватка локомотивов и коррупция", – сообщается в сюжете.

Представитель украинской зерновой ассоциации Сергей Иващенко пояснил: "Не хватает локомотивной тяги, то есть нечем таскать эти вагоны с элеватора в порт. Это самая большая проблема, которая сейчас есть, которая, скорее всего, повлечет проблемы для всех аграриев".

При этом, по словам транспортного эксперта Вячеслава Коновалова, "Укрзалізниця" не спешит кардинальным образом решать вопросы логистики, в частности вопрос низкой пропускной способности на въездах в порты.

"Все, что было сделано за последний год, - это чистая косметика. А чтобы решить вот так, принципиально, проблему пропускной способности на въездах в порты – такого нет", – заявил Коновалов.

Эксперты убеждены, снять напряжение, чтобы избежать кризиса, все еще возможно. Для этого необходимо осознание масштаба проблемы железной дорогой и готовность к созданию оперативного штаба.

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