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В Украине сорвали крупнейший джекпот в лотерею

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В Украине сорвали джекпот в лотерею на 17,8 млн гривен, который является крупнейший в истории страны.

Об этом свидетельствуют результаты розыгрыша, опубликованные на официальном сайте одной из национальных лотерей.

При этом кто стал миллионером, как и когда получит выигрыш пока не сообщается.

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До этого момента сумма самого большого выигрыша в Украине составляла 15,2 млн гривен. В 2007 году его обладателем стал житель Тернополя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее житель Канады сорвал джекпот и выиграл рекордную сумму.

Место
Украина
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