В Украине сорвали крупнейший джекпот в лотерею

В Украине сорвали джекпот в лотерею на 17,8 млн гривен, который является крупнейший в истории страны.

Об этом свидетельствуют результаты розыгрыша, опубликованные на официальном сайте одной из национальных лотерей.

При этом кто стал миллионером, как и когда получит выигрыш пока не сообщается.

До этого момента сумма самого большого выигрыша в Украине составляла 15,2 млн гривен. В 2007 году его обладателем стал житель Тернополя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее житель Канады сорвал джекпот и выиграл рекордную сумму.