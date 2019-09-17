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17 сентября • обновлено в 13:09
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В Украине "сольют" два крупных банка: что об этом известно

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НБУ разрешил присоединение Укрсоцбанка к Альфа-Банку по упрощенной процедуре.

Как сообщает пресс-служба НБУ, в результате реорганизации Альфа-Банк станет правопреемником всех прав и обязательств Укрсоцбанка относительно его клиентов и контрагентов.

Разрешение предоставлено 12 сентября 2019 года в соответствии с положениями закона "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков".

В НБУ напомнили, что закон об упрощении реорганизации банков дает возможность сократить процедуру присоединения в несколько раз - с восемнадцати до трех-четырех месяцев.

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Альфа-Банк и Укрсоцбанк сольют

Альфа-Банк и Укрсоцбанк сольют

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине банки существенно ужесточили контроль за финансовым мониторингом. На такие действия финансовые учреждения пошли из-за крупных штрафов со стороны Национального банка, а также риск-ориентированного подхода, который активно продвигают представители регулятора.

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Место
Украина
Теги
Укрсоцбанк Альфа-Банк НБУ
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