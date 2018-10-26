В Украине могут узаконить биткоин: что известно о новшестве

Минэкономразвития Украины инициирует легализацию криптовалют для выведения их из "тени". Для этого уже подготовлена концепция, которая будет реализовываться в два этапа. Ожидается, что к 2021 году процесс будет завершен.

Как сообщило ведомство на своей странице в Facebook, на первом этапе (2018-2019 гг.) будут определять правовой статус криптовалют и субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по обмену криптовалют на традиционные валюты и наоборот.

На втором (2020-2021 гг.) в Украине признают провайдеров кошельков, где хранят виртуальные валюты; урегулируют на законодательном уровне использование виртуальных активов, смарт-контрактов и токенов, проведение ICO/ITO (цифрового рынка капитала. — Ред.).

"Это позволит участникам рынка пользоваться банковскими услугами, официально привлекать иностранные инвестиции, проводить ICO/ITO, заключать смарт-контракты и осуществлять бартерные операции", – отметили в Минэкономразвития.

Ведомство также пригласило всех заинтересованных присоединиться к диалогу для поиска совместных оптимальных решений.

По оценкам Офиса эффективного регулирования, в 2017 году Украина входила в топ-10 стран мира по количеству пользователей виртуальных валют. Размер сегмента майнинга в Украине превышает $100 млн в год.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, еще в январе руководитель департамента киберполиции Сергей Демедюк заявил, что государство должно официально запретить оборот криптовалют, если в ближайшее время не сможет урегулировать их статус в Украине.