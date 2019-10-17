Главная Новости
17 октября • обновлено в 14:30
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

В Украине сняли арест с "дочки" Сбербанка России: что решил суд

763 Читать материал на украинском

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Сбербанка России и обязал Райффайзен Банк Аваль как депозитарное учреждение снять арест и запреты в отношении акций "дочки" российского финучреждения в Украине.

Суд принял доводы истца, что Сбербанк не является должником по арбитражным решениям, сообщает Finbalance.

По мнению судей, акции украинской "дочки" принадлежат Сбербанку России, а не Российской Федерации.

Новости
"Подумай о сыне": Сбербанк России разразился угрозами в адрес украинской судьи

Одновременно с этим были отклонены доводы, что конечным владельцем акций Сбербанка России является РФ.

"Суд пришел к выводу, что принятые постановлением Верховного суда меры обеспечения иска, с учетом обязательных выводов Верховного суда, не касаются простых именных акций АО Сбербанк (г. Киев), принадлежащих на праве частной собственности истцу – ОАО Сбербанк России, а также – счета в ценных бумагах ОАО Сбербанк России, который открыт в ПАО Райффайзен Банк Аваль, – говорится в решении Хозяйственного суда.

При этом 5 сентября Апелляционный суд Киева по требованию компаний, связанных с миллиардером Игорем Коломойским, наложил арест на акции и недвижимое и движимое имущество украинских "дочек" российских банков – Сбербанка, Проминвестбанка, ВТБ.

Соответствующее решение суд принял на основании решения Арбитражного суда Гааги, которым был удовлетворен иск компаний Коломойского о взыскании 139 млн долларов (плюс 20 млн долларов процентов) из России в лице Минюста РФ в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное в Крыму после аннексии.

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Сбербанка России

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Сбербанка России

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальный банк Украины оштрафовал "Сбербанк" на 94,7 млн гривен.

Соответствующая мера была применена к банку за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд гривен.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Игорь Коломойский
Место
Украина
Тег
Сбербанк России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel