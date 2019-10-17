В Украине сняли арест с "дочки" Сбербанка России: что решил суд

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Сбербанка России и обязал Райффайзен Банк Аваль как депозитарное учреждение снять арест и запреты в отношении акций "дочки" российского финучреждения в Украине.

Суд принял доводы истца, что Сбербанк не является должником по арбитражным решениям, сообщает Finbalance.

По мнению судей, акции украинской "дочки" принадлежат Сбербанку России, а не Российской Федерации.

Одновременно с этим были отклонены доводы, что конечным владельцем акций Сбербанка России является РФ.

"Суд пришел к выводу, что принятые постановлением Верховного суда меры обеспечения иска, с учетом обязательных выводов Верховного суда, не касаются простых именных акций АО Сбербанк (г. Киев), принадлежащих на праве частной собственности истцу – ОАО Сбербанк России, а также – счета в ценных бумагах ОАО Сбербанк России, который открыт в ПАО Райффайзен Банк Аваль, – говорится в решении Хозяйственного суда.

При этом 5 сентября Апелляционный суд Киева по требованию компаний, связанных с миллиардером Игорем Коломойским, наложил арест на акции и недвижимое и движимое имущество украинских "дочек" российских банков – Сбербанка, Проминвестбанка, ВТБ.

Соответствующее решение суд принял на основании решения Арбитражного суда Гааги, которым был удовлетворен иск компаний Коломойского о взыскании 139 млн долларов (плюс 20 млн долларов процентов) из России в лице Минюста РФ в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное в Крыму после аннексии.

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Сбербанка России

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальный банк Украины оштрафовал "Сбербанк" на 94,7 млн гривен.

Соответствующая мера была применена к банку за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд гривен.

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