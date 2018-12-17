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В Украине снова пересчитают тариф на газ: сколько будет стоить в 2019-м

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В Украине в мае 2019-го тариф на газ могут повысить с 8,55 до 9,7 грн/куб.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Согласно постановлению Кабмина №867, тариф на газ в Украине будет расти в два этапа. Первый – в мае 2019-го. Если сейчас украинцы платят 69% от "рыночной стоимости", то в конце отопительного сезона заплатят уже 80%. Причем рыночной считается цена в 8,98 грн/куб (10,7 грн с НДС). Таким образом газ может вырасти в цене до 9,7 грн/куб.

Газ украинской добычи может полностью обеспечить потребности населения. При этом его стоимость ниже импортного. Именно этим фактором и манипулируют политики, заявляя о том, что тариф на газ можно снизить в несколько раз. При этом и европейские директивы, и принятый закон "О рынке газа" гласят, что тариф должен формировать рынок, а не устанавливаться чиновниками.

В Украине снова пересчитают тариф на газ: сколько будет стоить в 2019-м

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Чтобы защитить украинцев от реальных рыночных цен, Кабинет министров своим постановлением обязывает газодобывающие компании продавать голубое топливо "Нафтогазу", а "Нафтогаз" – поставлять этот ресурс на нужды населения по установленной цене.

Отметим, "шоковое колебание" цен на энергоносители, отмечают в отчете Всемирного экономического форума (ВЭФ), ударят и по экспортерам (Азербайджан, Казахстан, Россия, Туркменистан), и по зависимым от импорта странам (Украина, Армения, Грузия). Что интересно, именно Украину оценили, как страну, для которой подорожание газа – один из самых серьезных рисков.

Как писал OBOZREVATEL, с 1 ноября газ для населения подорожал с 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Премьер-министр Владимир Гройсман пояснил, что повышение цены на газ в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.

Читайте все новости по теме "Цена на газ" на OBOZREVATEL.

Тема
Цена на газ
Место
Украина
Теги
газтарифыбазовый тариф
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