В Украине снова пересчитают тариф на газ: сколько будет стоить в 2019-м

В Украине в мае 2019-го тариф на газ могут повысить с 8,55 до 9,7 грн/куб.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Согласно постановлению Кабмина №867, тариф на газ в Украине будет расти в два этапа. Первый – в мае 2019-го. Если сейчас украинцы платят 69% от "рыночной стоимости", то в конце отопительного сезона заплатят уже 80%. Причем рыночной считается цена в 8,98 грн/куб (10,7 грн с НДС). Таким образом газ может вырасти в цене до 9,7 грн/куб.

Газ украинской добычи может полностью обеспечить потребности населения. При этом его стоимость ниже импортного. Именно этим фактором и манипулируют политики, заявляя о том, что тариф на газ можно снизить в несколько раз. При этом и европейские директивы, и принятый закон "О рынке газа" гласят, что тариф должен формировать рынок, а не устанавливаться чиновниками.

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Чтобы защитить украинцев от реальных рыночных цен, Кабинет министров своим постановлением обязывает газодобывающие компании продавать голубое топливо "Нафтогазу", а "Нафтогаз" – поставлять этот ресурс на нужды населения по установленной цене.

Отметим, "шоковое колебание" цен на энергоносители, отмечают в отчете Всемирного экономического форума (ВЭФ), ударят и по экспортерам (Азербайджан, Казахстан, Россия, Туркменистан), и по зависимым от импорта странам (Украина, Армения, Грузия). Что интересно, именно Украину оценили, как страну, для которой подорожание газа – один из самых серьезных рисков.

Как писал OBOZREVATEL, с 1 ноября газ для населения подорожал с 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Премьер-министр Владимир Гройсман пояснил, что повышение цены на газ в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.