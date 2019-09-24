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24 сентября • обновлено в 15:45
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В Украине снизят давление на бизнес: опубликован закон

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Законопроект об уменьшении давления на бизнес, который поддержали народные депутаты от фракции "Слуга народа", вступит в силу уже 25 сентября.

В частности, документ №1080 опубликовали в издании "Голос Украины", свидетельствует официальный сайт газеты.

Автор законопроекта – нардеп от "Слуги народа" Данил Гетманцев. Его аргумент – чтобы давить на предпринимателей, правоохранители чаще всего использовали те статьи закона, который сейчас исключили из Кодекса.

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Главные нововведения:

  • фиктивное предпринимательство (когда создают предприятия для прикрытия другой деятельности) больше не считается уголовным преступлением;

  • из Уголовно-процессуального кодекса Украины убрали норму, согласно которой правоохранители занимались расследование фиктивного предпринимательства.

Как и раньше, заниматься фиктивным предпринимательством чревато наказанием. Но чаще всего само фиктивное предпринимательство – всего лишь прикрытие для реального преступления.

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В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что возбуждение уголовного дела – это фактически парализация работы предприятия, ведь изымается первичная документация, проводятся обыски, накладывается арест на активы.

В результате это оказывает негативное влияние на функционирование предприятия, а в масштабе страны – и на весь бизнес-климат.

"Часто уголовные дела возбуждаются по поверхностным, не полностью выясненным обстоятельствам, а как следствие, небольшая доля открытых производств завершается передачей обвинительного акта в суд", – отметили авторы документа.

Фиктивное предпринимательство отсутствует в статьях Уголовных кодексов в большинстве европейских стран. В соседних странах декриминализация уже произошла.

Законопроект об уменьшении давления на бизнес ранее поддержали депутаты от фракции "Слуга народа"

Законопроект об уменьшении давления на бизнес ранее поддержали депутаты от фракции "Слуга народа"

Как сообщал OBOZREVATEL, народные депутаты от фракции "Слуга народа" в четверг, 12 сентября, поддержали законопроект №1069-2, который предусматривает ликвидацию Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг.

В частности, за инициированный депутатами Данилом Гетманцевым и Александром Дубинским (фракция "Слуга народа") документ в целом проголосовали 296 парламентариев.

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Тема
Эффективный бизнес
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины бизнес-сообщества
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