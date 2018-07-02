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МирСпорт

В Украине снизится цена на квартиры: где дешевле покупать

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В ближайшее время в Украине ожидается снижение цен на квартиры со вторичного рынка.

Причиной стало увеличение спроса на жилье в новостройках и изнашивание старого фонда, сказано в материале OBOZREVATEL.

По мнению эксперта в сфере недвижимости Максима Бабуряка, обвала цен стоит ожидать уже в ближайшее время.

При этом, жилье в новостройках будет дорожать из-за увеличения стоимости строительных работ.

В то же время Бабуряк считает, что переизбыток предложения на рынке может привести к дальнейшему снижению цен и на новое жилье.

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"Я бы сказал, что есть два основных варианта. Первый – ипотечное кредитование будет развиваться, спрос будет расти. Тогда и цены будут увеличиваться. Второй вариант – ситуация в экономике не изменится, тогда застройщикам придется снижать цены, уменьшая стоимость строительства. Конечно, в первую очередь экономить будут на материалах и инфраструктуре", - пояснил он.

Подробнее читайте в материале "Цены на жилье в Украине: что будет дешеветь, а что дорожать".

Место
Украина
Объект
Рынок недвижимости
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