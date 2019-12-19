В третьем квартале 2019 году в Украине снизилось соотношение государственного долга и гарантированного государством долга к ВВП до 5,5-летнего минимума.

Как сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец, показатель составил 51,24%.

Экономист объяснил, что основным фактором такого снижения является прирост ВВП в 2019 году выше прогнозируемых темпов и ревальвация гривни.

В Украине снизилось соотношение государственного долга к ВВП Новый взгляд

"По результатам третьего квартала соотношение государственного долга и гарантированного государством долга к ВВП снизилось до 5,5-летнего минимума и составил 51,24%.

Основным фактором такого снижения является прирост ВВП в 2019 выше прогнозируемых темпов и ревальвация гривни ", – сообщил Компаниец.

Так, согласно данным экономиста, общая сумму государственного и гарантированного государством долга Украины на 30 сентября 2019 1992,75 млрд грн, при этом ВВП за последние 12 месяцев 3889,07 млрд грн. Стоит также отметить, что указанное отношение на 31 декабря 2018 составило 60,93%, а на 31 декабря 2017 – 71,80%.

Отношение государственного и гарантированного государством долга к ВВП ФБ Владимира Компанийця

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам третьего квартала 2019 году в Украине долларовый ВВП вырос на 20,30%. Это является одним из крупнейших приростов в Европе.

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