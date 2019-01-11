В Украине снизили тарифы на электричество: кого затронет

В Украине снизили цены на электроэнергию для объединений совладельцев многоквартирных домов до уровня стандартных тарифов для населения.

Соответствующее решение было принято на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг в пятницу, 11 января. Об этом сообщила председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко в Facebook.

"Урегулировали цены на электроэнергию, потребляемую на технические цели в многоквартирных домах и садовых обществах путем отмены постановления НКРЭКУ от 21 декабря 2018 года №2010", – отметила Кривенко.

Таким образом, тарифы для объединений совладельцев многоквартирных домов были снижены с 232 коп/кВт-час – до 168 коп/кВт-час.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января заработала новая модель розничного рынка электроэнергии. Всем потребителям придется подписать новые договора с поставщиками.

В НКРЭКУ заявили, что обращаться к поставщикам и распределительным компаниям не стоит, они сами должны прислать новые документы, указав идентификационный код.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!