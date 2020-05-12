В Украине упала цена на электричество, но осталась выше, чем в Европе

В Украине снизилась цена на электричество, но она все равно осталась выше, чем в ряде европейских стран.

Как свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка", средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) сократилась на 11,6%, или на 171 грн/МВт-час по сравнению с 4 мая.

Таким образом по состоянию на 12 мая цена составила 1303 гривен/МВт-ч.

В свою очередь средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в рамках "Бурштынского энергоострова" увеличилась на 16%, или на 256 гривен/МВт-час до 1852 гривен/МВт-час.

Цена на электричество

Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена в Украине (44,78 евро / МВт-ч) превышает цены:

в Норвегии (10,42 евро / МВт-ч) – в 4,3 раза,

в Швеции (12 евро / МВт-ч) – в 3,7 раза,

в Дании (17,59 евро / МВт-ч) – в 2,5 раза,

во Франции (21,28 евро / МВт-ч) – в 2,1 раза,

в Германии (22,27 евро / МВт-ч) и Австрии (22,12 евро / МВт-ч) – в 2 раза.

Также на венгерской бирже HUPX за аналогичный период средневзвешенная стоимость электроэнергии снизилась на 26,4%, или на 8,34 евро/МВт-час до 23,27 евро/МВт-ч (677,07 грн/МВт-ч по курсу НБУ на 12 мая).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине до конца 2020 года тариф на электричество для потребителей повышать не будут. При этом власти не исключают дальнейшего подорожания.