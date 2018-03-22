В Украине сильно подорожают сигареты: озвучены цифры по годам

В Украине в результате повышения акцизов пачка сигарет в 2018-м в среднем подорожает примерно на 5 грн, при этом каждый год темпы подорожания будут увеличиваться. А уже через семь лет стоимость пачки перевалит за 90 грн.

Как говорится в материале "Обозревателя", точно спрогнозировать, как будут меняться цены, сложно, учитывая, что на стоимость пачки влияют цены на сырье, заработная плата сотрудников, курс гривни, расходы на коммунальные услуги и т.д. Узнать, как, возможно, будет расти средняя стоимость пачки сигарет, можно ознакомившись с инфографикой.

К слову, дорогие сигареты дополнительно облагаются адвалорным (устанавливается в процентах от произведенного товара) акцизом. На данный момент это 12%, в то же время в странах ЕС минимальная ставка адвалорного акциза составляет больше 21%.

Как сообщал "Обозреватель", в начале декабря 2017 года с принятием Госбюджета Верховная Рада впервые за всю историю предусмотрела рост цен на сигареты сразу на семь лет вперед. Изменениями заложен механизм планомерного повышения акцизных налогов с табачных изделий до 2025 года.

Налоговые новации в сфере табачных изделий прописаны во взятых Украиной обязательствах в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. По сути, Украине необходимо приблизить ставки акцизного налога на сигареты до уровня ЕС.