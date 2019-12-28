В Украине штрафы для водителей захотели увеличить в десятки раз

В Украине штрафы за неправильную стоянку могут увеличить в десятки раз.

В частности, наказание за неправильную остановку достигнет 200 необлагаемых минимумов. Об этом говорится в публикации OBOZREVATEL.

Один необлагаемый минимум – 17 грн. То есть размер штрафа увеличится с 255 до 3400 грн.

Одновременно с этим резко вырастут штрафы и за парковку на местах для людей с инвалидностью.

Если сейчас за такое нарушение могут оштрафовать на 100 необлагаемых минимумов, то по новым правилам – 2000. В абсолютных цифрах рост составит от 1700 до 34 тыс. грн.

Соответствующие предложения разработала группа депутатов от "Слуги народа" (законопроект №2628).

В Украине штрафы за неправильную стоянку могут увеличить в десятки раз

Как сообщал OBOZREVATEL, монобольшинство Верховной Рады в четверг, 19 декабря, отсрочило штрафы за нарушение таможенных правил при ввозе автомобилей с иностранной регистрацией до 31 декабря 2019 года.

Какие штрафы введут в 2020 году:

за вождение машины на еврономерах – 8 500 грн;

повторное за год вождение "евробляхи" – 17 000 грн и запрет на вождение в течение года;

если задержал растаможку на срок до 1 суток – 170 грн;

от 1 до 10 суток – 340 грн;

от 10 до 20 суток – 8 500 грн;

от 20 до 30 суток – 85 000 грн;

от 30 суток – 170 000 грн.

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