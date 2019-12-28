В Украине штрафы для водителей захотели увеличить в десятки раз

В Украине штрафы за неправильную стоянку могут увеличить в десятки раз.
В частности, наказание за неправильную остановку достигнет 200 необлагаемых минимумов. Об этом говорится в публикации OBOZREVATEL.
Один необлагаемый минимум – 17 грн. То есть размер штрафа увеличится с 255 до 3400 грн.
Одновременно с этим резко вырастут штрафы и за парковку на местах для людей с инвалидностью.
Если сейчас за такое нарушение могут оштрафовать на 100 необлагаемых минимумов, то по новым правилам – 2000. В абсолютных цифрах рост составит от 1700 до 34 тыс. грн.
Соответствующие предложения разработала группа депутатов от "Слуги народа" (законопроект №2628).
В Украине штрафы за неправильную стоянку могут увеличить в десятки раз
Как сообщал OBOZREVATEL, монобольшинство Верховной Рады в четверг, 19 декабря, отсрочило штрафы за нарушение таможенных правил при ввозе автомобилей с иностранной регистрацией до 31 декабря 2019 года.
Какие штрафы введут в 2020 году:
за вождение машины на еврономерах – 8 500 грн;
повторное за год вождение "евробляхи" – 17 000 грн и запрет на вождение в течение года;
если задержал растаможку на срок до 1 суток – 170 грн;
от 1 до 10 суток – 340 грн;
от 10 до 20 суток – 8 500 грн;
от 20 до 30 суток – 85 000 грн;
от 30 суток – 170 000 грн.
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