В Украине серьезно взялись за обглазы из-за фейковых платежек

Антимонопольный комитет Украины открыл дела по признакам совершения 20 облгазами нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

"Дела открыты по признакам злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынках распределения природного газа в пределах территорий лицензионной деятельности, закрепленных за соответствующими облгазами", – сообщил в Facebook глава комитета Юрий Терентьев.

По его словам, основанием для начала дел стало доначисление облгазами (вопреки Кодексу газораспределительных систем) бытовым потребителям объемов потребленного природного газа сверх объемов, определенных по данным счетчиков.

Речь идет о следующих облгазах: "Винницагаз", "Волыньгаз", "Днепрогаз", "Днепропетровскгаз", "Житомиргаз", "Закарпатгаз", "Запорожгаз", "Ивано-Франковскгаз", "Киевоблгаз", "Криворожгаз", "Львовгаз", "Николаевгаз", "Ривнегаз", "Сумыгаз", "Тысменицагаз", "Харьковгаз", "Харьковгоргаз", "Хмельницкгаз", "Черновцыгаз" и "Черниговгаз".

Глава Антимонопольного комитета подчеркнул, что подобные действия облгазов приводят к дополнительным, необоснованным расходам потребителей.

"На сегодня комитет осуществляет сбор доказательств по делам, в частности, продолжаются внеплановые выездные проверки указанных облгазов, а также ожидается информация от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, и Министерства энергетики и угольной промышленности ", – резюмировал Терентьев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 января Кабмин принял решение уменьшить нормы потребления газа для граждан без счетчика до 3,29 кубометра на человека. Такое решение было принято после того, как облгазы через суд вернули нормы потребления, которые в три раза выше предыдущих.

Ранее в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявили, что новые платежки за газ, которые получили украинцы в январе, рассчитаны законно, и потребители могут осуществлять оплату по ним.

Напомним: в "Нафтогазе" сообщили, что из-за отмены судом норм потребления газа, украинцы, у которых не установлено газового счетчика, получили завышенные платежки за газ. Для решения этой ситуации призвали граждан жаловаться на правительственную горячую линию.

Через доначисления лишних объемов газа потребителям, в НКРЭКУ предложили провести внеплановую проверку 20 облгазов.

25 марта НКРЭКУ оштрафовала три облгаза на 850 тысяч гривен каждый и обязала до 5 апреля вернуть деньги тем украинцам, которые в результате пересчета вынуждены были заплатить за голубое топливо больше.

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