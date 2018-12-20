В Украине секретно продлили ''ядерный'' контракт с Россией — СМИ 

В Украине секретно заключили соглашение с российской компанией "ТВЭЛ", продлевающее контракт на поставку ядерного топлива на большинство энергоблоков украинских АЭС до 2025 года.

Срок действия сделки с "ТВЭЛ" истекал в 2020 году, сообщает ZN.UA. При этом контракт был продлен уже после прекращения действия Договора о дружбе Украины с РФ.

"Подписание этого документа… может еще надолго закрепить (если не увековечить) доминирование страны-агрессора в стратегической отрасли, дающей Украине 55-60% электроэнергии, и значительно снизить энергетическую безопасность нашего государства", — сказано в материале.

Издание также ознакомлено с текстом письма главы НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского от 17 августа, которое было адресовано премьер-министру Владимиру Гройсману.

В нем, отмечают журналисты, Недашковский пишет, что "заключение такого дополнительного соглашения к действующему контракту с российской компанией может вызвать негативный резонанс". Он высказал мнение относительно необходимости рассмотреть данный вопрос на закрытом межведомственном заседании под председательством премьер-министра.

Подписанное "Энергоатомом" соглашение с россиянами закрепляет за ними доминирующее положение на украинском рынке (8 реакторов из 15).

Так, у российского "ТВЭЛ" — 60% поставок топлива для атомных реакторов, в то время как у американского Westinghouse при наличии контрактных обязательств перед украинской стороной обеспечить АЭС топливом в случае прекращения поставок из РФ — 40%.

Такое положение Westinghouse, по словам журналистов, может привести к уходу американской компании из рынка Украины.

"Тайно подписанное допсоглашение с ТВЭЛ закрепляет российские позиции в Украине и перечеркивает возможность американцев расшириться до уровня, позволяющего им перенести в Украину свое производство", — подытожено в материале.

Иллюстрация Корреспондент.net

Отметим, ранее стало известно, что китайская корпорация CNEIC готова войти в проект совместного предприятия по производству ядерного топлива в Украине.

В сложившейся на рынке ядерного топлива ситуации и препятствиях для иностранных компаний в Украине разбирались журналисты OBOZREVATEL.