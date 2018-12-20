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/Новости экономики

В Украине секретно продлили ''ядерный'' контракт с Россией — СМИ 

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В Украине секретно заключили соглашение с российской компанией "ТВЭЛ", продлевающее контракт на поставку ядерного топлива на большинство энергоблоков украинских АЭС до 2025 года.

Срок действия сделки с "ТВЭЛ" истекал в 2020 году, сообщает ZN.UA. При этом контракт был продлен уже после прекращения действия Договора о дружбе Украины с РФ.

"Подписание этого документа… может еще надолго закрепить (если не увековечить) доминирование страны-агрессора в стратегической отрасли, дающей Украине 55-60% электроэнергии, и значительно снизить энергетическую безопасность нашего государства", — сказано в материале.

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Издание также ознакомлено с текстом письма главы НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского от 17 августа, которое было адресовано премьер-министру Владимиру Гройсману.

В нем, отмечают журналисты, Недашковский пишет, что "заключение такого дополнительного соглашения к действующему контракту с российской компанией может вызвать негативный резонанс". Он высказал мнение относительно необходимости рассмотреть данный вопрос на закрытом межведомственном заседании под председательством премьер-министра.

Подписанное "Энергоатомом" соглашение с россиянами закрепляет за ними доминирующее положение на украинском рынке (8 реакторов из 15).

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Так, у российского "ТВЭЛ" — 60% поставок топлива для атомных реакторов, в то время как у американского Westinghouse при наличии контрактных обязательств перед украинской стороной обеспечить АЭС топливом в случае прекращения поставок из РФ — 40%.

Такое положение Westinghouse, по словам журналистов, может привести к уходу американской компании из рынка Украины.

"Тайно подписанное допсоглашение с ТВЭЛ закрепляет российские позиции в Украине и перечеркивает возможность американцев расшириться до уровня, позволяющего им перенести в Украину свое производство", — подытожено в материале.

Иллюстрация

Иллюстрация

Корреспондент.net

Отметим, ранее стало известно, что китайская корпорация CNEIC готова войти в проект совместного предприятия по производству ядерного топлива в Украине.

В сложившейся на рынке ядерного топлива ситуации и препятствиях для иностранных компаний в Украине разбирались журналисты OBOZREVATEL.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
РоссияЭкономика Украины
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Пигин Макс
Пигин Макс
О зрада зрадная. А как же остаточное прощевание? Хохлы, вы существуете только по тому, что мы вам это разрешаем.
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Иванова Елена
Иванова Елена
Пигин Макс, ты живешь только потому, что импортируешь еду из Украины(хихи))), Беларуси и прочих бывших республик Союза))) импортзамещение пока токо на экране))) я уж не говорю о наших строителях, интеженах и прочих специалистах))) если б они к вам не ехали, думаю дальше чума ты б не уехал)))
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Уважаемые дауны пиндоские ТВЭЛы не подходят к АЭС которые были сделаны в СССР - это как залить соляру в бензиновый двигатель - те ТВЭЛы что быдло покупает в пиндосии вставляют максимум в пропорции 50% с российскими ТВЭЛами а то и меньше - для даунов это как соляру помешать на 50% с бензином и залить в бензиновой двигатель - работать то будет но не долго и хреного …. но я за то что бы Украина полностью перешла на пиндоские ТВЭЛы - пусть у вас будет не один а 12 чернобылей и автоматически для России закроется украинский вопрос - раз и навечно ……...
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2 из 3 ответов | показать все
Ильич Владимир
Ильич Владимир
Иванова Елена, Надеюсь что великий Бог всех украинцев - Путин направит ветер в сторону украинской евроинтеграции ……. а если серьезно - то не дай Бог ваши дауны в самом деле откажутся от российских ТВЕЛов…. они то на украденные у украинцев деньги улетят на острова на другой половине земного шара а нам с вами жить где живём…...
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Пигин Макс
Пигин Макс
Иванова Елена, Вот и я говорю, всё что связанно с ядерной реакцией срочно нужно отнимать у нерабов, иначе они пол мира разнесут. Вон пусть лучинами освещают себе путь в Европу.
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
До 2025 года, останется где то 4 - 8 реакторов в рабочем состоянии, остальные уже заканчивают свой рабочий цикл (который уже продлевали) ...
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