В Украине сделали важный шаг для доступной ипотеки: 7% годовых сроком до 20 лет

Роман Груша Экономика 11:37, 28.12.2020 Обновлено: 11:48, 28.12.2020

Министр финансов Сергей Марченко подписал устав ПАО "Украинская финансовая жилищная компания", которую создали для реализации механизма доступной ипотеки.

Речь идет о финансовых инструментах с возможностью получения кредита до 7% годовых сроком до 20 лет с привлечением к сотрудничеству банков при государственном посредничестве. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Генеральным директором "Украинской финансовой жилищной компании" стал Василий Шкураков, который работал на должности заместителя министра финансов.

Цель деятельности ПАО – обеспечение функционирования рынка ипотечного кредитования и внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения украинцев жильем.

Министр финансов подписал устав ПАО "Украинская финансовая жилищная компания"
Минфин

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что целью власти является снижение ставки по ипотеке до 5-7%.

  • Президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что банки в Украине должны давать ипотечные кредиты максимум под 10% годовых. Он пообещал "дожать" государственные и коммерческие банки.

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