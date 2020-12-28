В Украине сделали важный шаг для доступной ипотеки: 7% годовых сроком до 20 лет
Министр финансов Сергей Марченко подписал устав ПАО "Украинская финансовая жилищная компания", которую создали для реализации механизма доступной ипотеки.
Речь идет о финансовых инструментах с возможностью получения кредита до 7% годовых сроком до 20 лет с привлечением к сотрудничеству банков при государственном посредничестве. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Генеральным директором "Украинской финансовой жилищной компании" стал Василий Шкураков, который работал на должности заместителя министра финансов.
Цель деятельности ПАО – обеспечение функционирования рынка ипотечного кредитования и внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения украинцев жильем.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что целью власти является снижение ставки по ипотеке до 5-7%.
Президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что банки в Украине должны давать ипотечные кредиты максимум под 10% годовых. Он пообещал "дожать" государственные и коммерческие банки.