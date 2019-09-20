В Украине сделали шаг к решению проблемы перегруженных фур на дорогах

Государственное агентство автомобильных дорог Украины запустило в тестовом режиме два из запланированных шести автоматических комплексов весогабаритного контроля на дорогах.
Тестовые комплексы расположены на трассе Киев-Чоп, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает "Интерфакс-Украина".
"Это только первые комплексы… Мы рассчитываем, что за год-полтора будет внедрено около 100 таких комплексов", – отметил Криклий.
По его словам, на первом этапе комплексы весогабаритного контроля будут работать в предселекционном режиме, передавая информацию инспекторам "Укртрансбезопасности".
Позже будет запущена система автоматического формирования штрафов.
В то же время и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак подчеркнул, что международные финансовые организации готовы профинансировать внедрение в Украине полноценной системы контроля.
"В конце этого года мы будем готовы презентовать общую систему на 100-150 таких точек по всей стране. В целом по Украине должны функционировать 200-250 комплексов для полноценной работы системы", – резюмировал Новак.
Укравтодор запустил в тестовом режиме автоматические комплексы весогабаритного контроля
Автоцентр
Как сообщал OBOZREVATEL, 11 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект №1047, который предусматривает увеличение штрафов для перегруженных фур.
Депутаты приняли решение поддержать законопроект за основу ("за" отдали голоса 323 нардепа), а после и в целом ("за" проголосовал 331 человек).
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