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В Украине "Сбербанк" наказали на 95 млн гривен

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Национальный банк Украины оштрафовал "Сбербанк", который является дочерней структурой одноименного российского банка, на 94,7 млн гривен.

Соответствующая мера была применена к банку за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд гривен, говорится на сайте НБУ.

Рисковая деятельность "Сбербанка" заключалась, в частности, в:

  • продолжении проведения (в том числе на основании документов, не соответствующих действительности) крупномасштабных финансовых операций по выдаче со счетов клиентов – юридических лиц наличных средств, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов;

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  • осуществлении фиктивного предпринимательства, после неоднократного применения Национальным банком Украины мер воздействия за подобные финансовые операции в 2015 и 2017 годах;

  • проведении финансовых операций, заключавшихся в расчетах платежными карточками за рубежом в учреждениях, которые проводят азартные игры.

В НБУ подчеркивают, что после получения предварительного акта проверки, в котором было зафиксировано осуществления "Сбербанком" рисковой деятельности на общую сумму более 1 млрд гривен, банк не прекратил подобную деятельность.

В то же время "Сбербанк" изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов и осуществлением фиктивного предпринимательства.

"Сбербанк"

ТАСС

Как сообщал OBOZREVATEL, Третейский суд в Гааге обязал Россию возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. В частности, речь шла о сумме в 159 млн долларов. Россию признали ответственной за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.

Апелляционный суд Киева в связи с этим 12 сентября 2018 года арестовал акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка. Однако это определение было обжаловано в Верховном Суде 14 сентября.

Место
Украина
Теги
НБУСбербанк России
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