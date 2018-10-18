В Украине обнаружили десятки нелегальных обменников: подключилась полиция

В Украине с начала 2018 года обнаружили 55 нелегальных обменных пунктов. Во время проверок некоторые сотрудники даже препятствовали работе представителей Национального банка Украины.

Как сказано в сообщении на сайте НБУ, незаконные обменники были обнаружены в Киеве, Закарпатской, Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Ривненской и Днепропетровской областях.

Основные недостатки, выявленные в ходе проверок - проведение валютно-обменных операций без документального оформления; выявления значительной несоответствия между объемами наличных средств в кассе и отчетными документам; не предоставление материалов по запросу работника НБУ, препятствование проведению проверки.

"Начатая нами осенью 2016-го принципиально новая комплексная модель проведения проверок пунктов обмена валюты оказалась эффективной: они стали больше уделять внимания вопросам защиты помещений и выполнению требований", - пояснил директор Департамента финансового мониторинга Игорь Береза.

По данным НБУ, среднемесячные объемы валютно-обменных операций по одному обменному пункту выросли с $40-50 (в 2016 году) - до $6 тыс. в 2018-м.

Также в Нацбанке отметили, что благодаря проверкам в Украине постоянно уменьшается количество нелегальных пунктов обмена валюты, ведь работать официально их владельцам становится выгоднее. Информацию о нелегальных обменниках Национальный банк направил в правоохранительные органы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на сегодняшний день в Украине действует большое количество нелегальных обменных пунктов, поэтому украинцам настоятельно рекомендуют покупать валюту исключительно в банках, и по возможности не пользоваться услугами уличных обменных пунктов.

"Безусловно, лучше воспользоваться услугами банков, так как это гораздо надежнее", - отметили в банке, подчеркнув, что многие обменики работают нелегально и риск приобрести фальшивую валюту там гораздо выше, чем в отделении банка.

Отметим, что в Украине около 18 банков работают по "нежизнеспособной" модели. При этом 8 финансовых учреждений не прошли стресс-тесты. В то же время среди самых надежных банков - финучреждения с иностранным капиталом.