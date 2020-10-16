В Украине "украли" более 5 млн га с/х земель с недрами: пообещали назвать имена

В Украине за последние 19 лет было выведено в частную собственность более 5 миллионов гектаров земель сельскохозяйственных назначения.

Об этом сообщил глава Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко вечером в пятницу, 16 октября, в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Он рассказал, что по итогам аудита "шок остается до сих пор", но сейчас ведется работа над тем, чтобы вывести всю информацию в публичную плоскость уже в 2021 году.

"Более 5 миллионов гектаров земель сельскохозяйственных назначения государственной формы собственности в Украине выведены в частную собственность через механизмы так называемой бесплатной приватизации", – рассказал Лещенко.

По его словам, "грабеж" начали осуществлять с 2001 года, когда был введен земельный кодекс.

"Мы покажем всех, во всей красе, регистрация, когда получали, когда были при должности, на кого оформляли, на кого из членов своей семьи, покажем 5-месячных детей, на которых они это оформляли, покажем их кумовьев, братьев, сватов..." – рассказал он.

Лещенко рассказал об одном из случаев, как "люди, которые были при власти", оформили нефтегазовые месторождения на Полтавщине.

"По 2 гектара земель, а там по странному стечению обстоятельств сформировались недра, которые мы называем собственностью украинского народа, или запасы лития, янтаря, которые они держат в частной собственности..." – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о передаче 2 млн земель сельхозназначения из государственной в коммунальную собственность. По закону, каждый украинец имеет право получить до двух гектаров земли. А после того как земельная реформа вступит в силу – 1 июля 2021 года – полученный пай можно будет продать.