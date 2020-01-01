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1 января • обновлено в 19:11
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В Украине с 1 января ввели новые цены на газ: сколько заплатим

4.6т
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С 1 января в Украине начали действовать новые цены на газ для населения: гарантированная и рыночная.

Так, в статье "Цены на газ, зарплаты, налоги для ФОПов и новые почтовые тарифы: что меняется с 1 января 2020" на Экономической правде указывается, что согласно договоренностям с МВФ, все украинцы должны платить за газ рыночную цену. Для защиты население от колебания цен, Кабмин ввел так называемую "страховую цену", которая фиксирует цену на определенном уровне.

Отмечается, что с 1 января у украинцев будет два варианта оплаты за газ для дома: либо по гарантированной (которая будет действовать до конца квартала), или по рыночной ценам.

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В Украине с 1 января ввели новые цены на газ

Vgorode

"Страховая цена "Нафтогаза" составляет 6961 грн за тысячу кубометров с НДС - ее определили на основании котировок на крупнейшей европейской газовой бирже. Такая цена на 7% меньше, чем в первом квартале 2019 года", – сказано в статье.

Конечная стоимость газа будет зависеть от тарифов на транспортировку. Исходя из тарифов в ноябре, стоимость газа может составлять около 8 тыс грн за тысячу кубометров.

Отмечается, что эта цена совпадает с квартальной гарантированной ценой, которая будет действовать автоматически для всех потребителей.

Как отметил глава Минэнерго Алексей Оржель, после подписания соглашения о транзите газ может стать едва ли не самым дешевым за всю историю переговоров.

"Тогда потребители со страховой ценой не выигрывают, потому что на рынке будет меньшая цена", – предупредил он.

Но в случае жителей много квартирных домов, которые не могут влиять на этот процесс, все зависит от коммунальных предприятий, которые предоставляют им услуги.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 января 2020 года украинцам ввели абонплату за газ. Платить придется за инфраструктуру.

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Автор
Марина Погорилко
Место
Украина
Тег
газ
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Ка-к-лы опять сосут.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Болгария начала получать газ в обход Украины Корреспондентnet, Сегодня, 12:53 Украина будет терять около полмиллиарда долларов в год из-за Турецкого потока. Ранее Болгария получала российский газ из Румынии транзитом через Украину. Отныне поставки будут идти по Турецкому потоку. В Болгарию с 1 января начал поступать российский газ в обход Украины - через газопровод Турецкий поток. Об этом сообщил исполнительный директор компании Булгартрансгаз Владимир Малинов.___________________
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