В Украине перестанут принимать часть денег

С 1 октября 2020 года монеты номиналом 25 копеек и банкноты гривни старых образцов до 2003 года перестанут быть платежным средством.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины. Отмечается, что эти деньги будут полностью изъяты из обращения.

Также НБУ будет активнее выводить из обращения бумажные банкноты 1 и 2 гривни и монеты 1 грн образца 1996 года, заменяя их на соответствующие оборотные монеты образца 2018 года.

Деньги изымут из обращения с 1 октября НБУ

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Монеты номиналом 25 копеек сейчас не разменивают из-за изъятия из обращения монет номиналами 1, 2 и 5 копеек, что произошло в 2019 году.

Состоится изъятие из обращения монеты 25 копеек

При отсутствии монет номиналом 25 копеек при наличных расчетах могут применяться правила округления общих (в чеке) сумм расчетов наличными за товары, работы или услуги (к суммам, кратных 10 копейкам).

Банкноты старого образца, введенные в оборот до 2003 года, уже почти не выполняют свою функцию платежного средства. Сейчас в обращении их остается около 1,8% от общего количества банкнот в обращении. В течение трех последних лет их объем в обращении почти не изменился. То есть граждане ними почти не рассчитываются, эти банкноты не инкассируются и в банки не поступают. Их изъятие из обращения не нанесет неудобств гражданам, но вместе с тем бизнесу и государству принесет пользу.

Для чего это делается?

Расходы на изготовление, обработку, транспортировку, хранение банкнот и монет теперь снизятся.

С 1 октября 2020-го эти деньги не будут принимать в расчетах наличными за товары и услуги, а Национальный банк изымет их из наличного обращения. То есть с 1 октября 2020-го все магазины, рестораны, сфера быта должны прекратить их принимать, а остатки таких монет и банкнот – до 16 октября нужно сдать в кассы банков Украины для зачисления на счета.

В то же время граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять монеты номиналом 25 копеек и старые банкноты, введенные в обращение до 2003 года, на монеты и банкноты других номиналов и образцов в течение следующих трех лет:

во всех украинских банках – в течение одного года с даты изъятия их из обращения – до 30 сентября 2021-го включительно;

в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ) – в течение трех лет с даты изъятия их из обращения – до 30 сентября 2023 включительно.

Как сообщал OBOZREVATEL, НБУ выставит на продажу 40 тонн монет – 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 гривню старого образца.