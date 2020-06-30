В Украине с 1 июля вдвое подорожает абонплата за газ: сколько придется платить

В Украине тариф на поставку газа с 1 июля повысят в среднем на 24%. Таким образом сумы в платежках украинцев вырастут, несмотря на падение цен на газ.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Таким образом, рост абонплаты может просто съесть падение цен на газ на 5-7%. В платежках украинцев сумма может даже увеличиться.

Например, тариф в Мелитополе вырастет с 1,06 до 1,4 грн за куб. И если вы использовали 60 кубов, то в июне вы заплатите 72 грн, а в июле – уже 84 грн.

Если в среднем вы тратили 90 кубометров газа (отапливали дом) и живете в Николаеве, то к июлю абонплата составит 98,1 грн, а после – 121,5 грн. То есть платежка увеличится на 23,4 грн.

Тарифы на абонплату за газ в Украине Сайт НКРЭКУ

Тарифы на абонплату за газ в Украине Сайт НКРЭКУ

Возможен выход – обратиться к поставщику и полностью перекрыть голубое топливо. Только тогда перестанут начислять абонплату.

Еще один вариант – если в текущем газовом году (с октября по сентябрь) тратить меньше газа, то абонплата в следующем году будет меньше.

Третий вариант – ждать, пока изменят систему начисления. Глава комитета по энергетике и ЖКХ ВР Андрей Герус, анонсировал грядущие изменения. Мол, те, кто не пользуется газом, заплатит символические деньги – примерно 4 грн "за трубу". Однако когда именно примут такое решение, неизвестно.

Как считают абонплату

Весь газ в кубометрах, который вы потратили с 1 октября 2018 по 30 сентября 2019 года, умножают на тариф и делят на 12 месяцев. То, что образовалось – абонплата. И у каждого региона есть свой тариф.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на природный газ в 2020 году, если хранилища в Европе будут заполнены, могут упасть до нуля.