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МирСпорт

В Украине ряд медицинских услуг могут сделать бесплатными: что известно

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В проекте бюджета на 2019 год предусмотрено нововведение, согласно которому УЗИ, маммография, рентген и сдача анализов будут бесплатными уже с 1 июля.

Как сообщил в Twitter премьер-министр Владимир Гройсман, единственным условием является то, что на обследование пациента должен направить семейный врач.

"Мы заложили средства в проекте бюджета, чтобы с 1 июля следующего года УЗИ, маммография, рентген и сдача анализов были бесплатными. Единственное условие - на исследование должен направить семейный врач", - сказано в сообщении.

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Стоит отметить, что на бесплатную диагностику в бюджете-2019 заложили 2 млрд гривен.

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун отметила, что бесплатные базовые анализы по направлению врача будут доступны для каждого украинца.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 сентября на официальном сайте Верховной Рады появился проект закона о Государственном бюджете Украины на 2019 год. Прогноз доходов сводного бюджета на 2019 год - 1,29 трлн грн.

Персона
Владимир Гройсман
Место
Украина
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Валевич Борис
Валевич Борис
Все расходы на медицину должна покрывать страховка, а не карман гражданина
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http://snip.li/DpszH
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Petro Poroshenko
Petro Poroshenko
Это перемога, в УССР в составе СССР, они всегда были бесплатными.
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