В Украине ряд медицинских услуг могут сделать бесплатными: что известно

В проекте бюджета на 2019 год предусмотрено нововведение, согласно которому УЗИ, маммография, рентген и сдача анализов будут бесплатными уже с 1 июля.

Как сообщил в Twitter премьер-министр Владимир Гройсман, единственным условием является то, что на обследование пациента должен направить семейный врач.

"Мы заложили средства в проекте бюджета, чтобы с 1 июля следующего года УЗИ, маммография, рентген и сдача анализов были бесплатными. Единственное условие - на исследование должен направить семейный врач", - сказано в сообщении.

Ми заклали кошти в проекті бюджету, щоб з 1 липня наступного року УЗД, мамографія, рентген та здача аналізів були безкоштовними. Єдина умова – на дослідження має направити сімейний лікар.#БюджетРозбудовиКраїни pic.twitter.com/yZfRynw8ba — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 1 октября 2018 г.

Стоит отметить, что на бесплатную диагностику в бюджете-2019 заложили 2 млрд гривен.

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун отметила, что бесплатные базовые анализы по направлению врача будут доступны для каждого украинца.

Безкоштовні базові аналізи за направленням вашого лікаря для кожного українця - ми подбали про те, щоб у проекті бюджету були на це кошти. З 1 липня плануємо запуск!#медреформібути@Kabmin_UA https://t.co/IdH9RRK1hc — Уляна Супрун (@usuprun) 1 октября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 сентября на официальном сайте Верховной Рады появился проект закона о Государственном бюджете Украины на 2019 год. Прогноз доходов сводного бюджета на 2019 год - 1,29 трлн грн.